Balık lokantasında uyuşturucu baskını

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de Narkotik polisi bir balık lokantasına uyuşturucu operasyonu düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro ekipleri Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde bulunan bir balık lokantasına baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada bir dolabın çekmecelerine saklanmış 7 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşyeri sahibi V.S. gözaltına alındı. V.S\'nin başka bir olaydan dolayı polis tarafından aranması olduğu öğrenildi. V.S.\'nin Narkotik Şube\'de alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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