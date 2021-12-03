Balık fiyatlarına zam

İstanbul’da günlerdir etkili olan fırtına, balık fiyatlarının yüzde 25 ila yüzde 66 arasında zamlanmasına yol açtı.

Sarıyer Büyükdere Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Yaşar Güreşir, “Hava estiği zaman balık olmuyor, olmadığı zaman az geliyor, az gelen balık da pahalı oluyor. Sarıkanatlar 80 liradan 100 liraya, mezgitin kilosu 30 liradan 50 liraya çıktı” dedi.

Esnaf Güreşir, şunları ekledi:

“Levrek, çipura zaten lodos oldukça her gün 3 lira, 5 lira zam geldi” diyen Güreşir, “Hamsi 30 liraya satıyorduk 40 lira oldu. Balık şu anda çok az ama lodos bittikten sonra düzelir diye düşünüyorum. O zaman fiyatlar biraz daha düşer.”

''Bir haftadır balığa çıkılmıyor''

Esnaf Selçuk Topçu ise, “Çinekop, istavrit Boğaz’dan tutulduğu için lodostan dolayı büyük gırgırlar avcılık yapamıyor. Tutulan balık miktarı da az olduğu için fiyatlar yükseldi. Bu arada hamside bayağı azalma var. Hamsi Karadeniz’de bayağı çekildi” dedi.

Sarıyer, Garipçe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan da “Çalıştığımız alan Boğaz ve çevresi, lodos da Boğaz ve çevresinde çok büyük etki yaratıyor. En büyük avcılık, Boğaz ve çevresinde olduğu için lodosta çok büyük etkiliyor. Bu sulara ağ atılamıyor. Tabii bu fiyatlara da bayağı yansıyor, fiyatlar tavan yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

“Bir haftadır balığa çıkılmıyor” diyen Aslan, şunları ekledi:

“Yani Marmara Denizi, Karadeniz çıkışı ve girişi çok büyük etkisi var onun için avlanamıyoruz. Arkamda gördüğünüz teknelerin hepsi denizde olması gerekiyor ama doyurucu bir avcılık yok. Bu tekneler bir haftadır yatıyorlar. Mazot da pahalı onun için boşa çıkmayalım diye yatıyorlar.”