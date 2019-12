Balık etliler, sıfır bedene karşı

Şu sıralar “Popstar Alaturka” adlı yarışmada jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş de balık eti ünlüler arasında yer alıyorDizi tekliflerini değerlendiren başarılı oyuncu, balıketi güzel ünlülerden. Bir çocuk annesi Yeşilçay, birkaç kilo fazlalığına rağmen hâlâ çok çekici.Balık etli ünlülerden olan Tuzcuoğlu, birkaç kilo fazlasına rağmen, her giydiğini üzerine yakıştırıyor.Podyumların gözde mankenlerinden Çağla Şıkel de sıfır beden olanlardan. Şıkel, her geçen gün daha da zayıflıyor.Sık sık imaj değiştiren Gülşen, sıfır beden modasına uydu ve oldukça kilo verdi. Gülşen, yeni imajını korumakta kararlı.Balık etli deyince ilk akla gelen ünlü isimlerden biri de Sibel Can. Şarkıcı, zaman zaman kilo verse de, fazlalıklarından nihai olarak kutlanamıyor. Tabii Can’ın üç çocuk annesi olduğunu da unutmamak gerek.Sıfır beden modasını dünyada başlatan ünlü İngiliz model Kate Moss, birçok kişiye örnek oldu. Ancak bir dönem çok fazla kilo veren Moss, tüm cazibesini yitirmişti.Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Keira Knihtly da çok zayıflayarak sıfır bedene inen ünlü isimlerden.