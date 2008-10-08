Balık etliler, sıfır bedene karşı

Onlar fazlalıklarını kafasına takmadan, balık eti olmayı tercih etti. Seda Magazin o ünlüleri sayfalarına taşıdı. Ebru Gündeş
Şu sıralar “Popstar Alaturka” adlı yarışmada jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş de balık eti ünlüler arasında yer alıyor.
Nurgül Yeşilçay
Dizi tekliflerini değerlendiren başarılı oyuncu, balıketi güzel ünlülerden. Bir çocuk annesi Yeşilçay, birkaç kilo fazlalığına rağmen hâlâ çok çekici.İpek Tuzcuoğlu
Balık etli ünlülerden olan Tuzcuoğlu, birkaç kilo fazlasına rağmen, her giydiğini üzerine yakıştırıyor. Çağla Şıkel
Podyumların gözde mankenlerinden Çağla Şıkel de sıfır beden olanlardan. Şıkel, her geçen gün daha da zayıflıyor. Gülşen
Sık sık imaj değiştiren Gülşen, sıfır beden modasına uydu ve oldukça kilo verdi. Gülşen, yeni imajını korumakta kararlı. Sibel Can
Balık etli deyince ilk akla gelen ünlü isimlerden biri de Sibel Can. Şarkıcı, zaman zaman kilo verse de, fazlalıklarından nihai olarak kutlanamıyor. Tabii Can’ın üç çocuk annesi olduğunu da unutmamak gerek. Kate Moss
Sıfır beden modasını dünyada başlatan ünlü İngiliz model Kate Moss, birçok kişiye örnek oldu. Ancak bir dönem çok fazla kilo veren Moss, tüm cazibesini yitirmişti. Keira Knightley
Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Keira Knihtly da çok zayıflayarak sıfır bedene inen ünlü isimlerden.