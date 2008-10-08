T24 LogoT24 Logo
Magazin

Balık etliler, sıfır bedene karşı

Sıfır beden akımı bazı ünlüleri etkisi altına alırken, bazılarını hiç etkilemedi

08 Ekim 2008 03:00

Onlar fazlalıklarını kafasına takmadan, balık eti olmayı tercih etti. Seda Magazin o ünlüleri sayfalarına taşıdı.

Ebru Gündeş



Şu sıralar “Popstar Alaturka” adlı yarışmada jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş de balık eti ünlüler arasında yer alıyor.

Nurgül Yeşilçay



Dizi tekliflerini değerlendiren başarılı oyuncu, balıketi güzel ünlülerden. Bir çocuk annesi Yeşilçay, birkaç kilo fazlalığına rağmen hâlâ çok çekici.

İpek Tuzcuoğlu



Balık etli ünlülerden olan Tuzcuoğlu, birkaç kilo fazlasına rağmen, her giydiğini üzerine yakıştırıyor.

Çağla Şıkel


Podyumların gözde mankenlerinden Çağla Şıkel de sıfır beden olanlardan. Şıkel, her geçen gün daha da zayıflıyor.

Gülşen
 
Sık sık imaj değiştiren Gülşen, sıfır beden modasına uydu ve oldukça kilo verdi. Gülşen, yeni imajını korumakta kararlı.

Sibel Can



Balık etli deyince ilk akla gelen ünlü isimlerden biri de Sibel Can. Şarkıcı, zaman zaman kilo verse de, fazlalıklarından nihai olarak kutlanamıyor. Tabii Can’ın üç çocuk annesi olduğunu da unutmamak gerek.

Kate Moss

Sıfır beden modasını dünyada başlatan ünlü İngiliz model Kate Moss, birçok kişiye örnek oldu. Ancak bir dönem çok fazla kilo veren Moss, tüm cazibesini yitirmişti.

Keira Knightley

Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Keira Knihtly da çok zayıflayarak sıfır bedene inen ünlü isimlerden.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24