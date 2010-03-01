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Yaşam

'Balık çocuk' doktorları şok etti!

Doktorları şok eden 14 aylık bebeğin cildi, tıpkı bir balığın pulları gibi...

01 Mart 2010 02:00

T24 - Doktorları şok eden 14 aylık bebeğin cildi, tıpkı bir balığın pulları gibi...

Doğu Çin'de yaşayan 14 aylık Song Sheng, derisinin balık pulları gibi görünümüyle doktorlarını şok etti.

Küçük Sheng'in derisinde gözenekler olmadan doğduğu açıklandı. Nadir görülen bir genetik sorun sebebiyle çocuğun vücudunun kendisini soğutamadığı düşünülüyor.

Yerel halk tarafından "balık çocuk" olarak adlandırılan Sheng'in doğumunu izleyen birkaç gün içerisinde "pul"ların oluştuğu öğrenildi.




Doktorları çocuğun terleyemediği, ısı kaybedemediği için derisi balık pulu şekline girip, dökülüyor.

Çocuğun ailesinin, vücut ısısını korumak için buz banyosu yaptırırken, babası "Eğer yeterince buz bulamazsak canı çok yanıyor" diyor.

Doktorları, Lamellar ichthyosis adındaki bu hastalık için bilinen bir tedavi olmadığını söylüyor.
Baba Song Dehui, durumunun kontrol edilebildiğini, ancak tedavi edilemediğini söyleyip ekliyor:

"Bir mucize olması ya da bir kocakarı ilacı bulabilmek için dua ediyoruz"


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