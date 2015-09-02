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Balık avı için denize açılan tekne, limana 49 Suriyeli mülteciyle döndü

'Gencay 3' adlı tekne aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriyelileri balıkçılar kurtardı

02 Eylül 2015 19:12

Av sezonunun başlamasıyla birlikte Ege Denizi’ne açılan balıkçı teknesi, Yunan adalarına geçmeye çalışan 49 Suriyeli'yi ölümden kurtardı.

Lastik bottaki motorun arıza yapması sonucu Çeşme açıklarında mahsur kalan göçmenler, sezonun ilk avı için Ege Denizi’ne açılan “Gencay 3” isimli balıkçı teknesini görmelerinin üzerine, tekneye ıslık çalarak ve ışık tutarak kendilerinin fark ettirdi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 49 göçmeni tekneye alan balıkçılar, Suriyelileri Çeşme’de Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. 

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