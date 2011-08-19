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Dünya

Balığa bile rejim yaptırıyorlar ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2011 14:03

-Balığa bile rejim yaptırıyorlar ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - İngiltere'de sahiplerinin hayvanat bahçesine verdiği "obez" balığa rejim yaptırılıyor. Alman basınında yer alan habere göre, sahipleri, artık akvaryuma sığmayan gurami cinsi balık Gary'yi, Londra'daki hayvanat bahçesine verdi. Hayvanat bahçesi çalışanları, tüm çabalarına rağmen hiçbir yemi kabul etmeyen 4 kilo ağırlığında ve 40 santimetre uzunluğundaki şişman balığın eski sahiplerini aramak zorunda kaldı. Balığın "sadece" çikolatalı bisküvi ile beslendiğini, başka hiçbir şey yemediğini öğrenen yetkililer, Gary'ye içine meyve de katarak hazırladıkları çikolatalı bisküvi ile rejim yaptırıyor.  Hayvanat bahçesi çalışanları, böylece Gary'yi farklı şeyler yemeye alıştıracaklarını da düşünüyor.

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