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Dünya
Deutsche Welle

Bali'de volkan alarmı: 35 bin kişi evini terk etti

Endonezya'nın Bali adasında faaliyete geçen volkan nedeniyle 35 bin kişi evlerini terk etti. Volkan, Bali'nin turistik merkezi Kuta'ya 75 km uzaklıkta bulunuyor.

24 Eylül 2017 19:03

Endonezya'nın adaları arasında yer alan Bali'deki Agung Dağı'ndaki volkanın oluşturduğu tehdit nedeniyle bölgeyi terk edenlerin sayısı 35 bin kişiye yaklaştı.

Bali'nin Ulusal Afetle Mücadele Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Cumartesi günü itibariyle volkan çevresinde yaşayan 34 bin 931 kişinin evini terk ettiğini ve sayının artmasını beklediklerini söyledi. Agung Dağı'nın 9 ile 12 kilometre yakınındaki alanlarda tahlieyelerin gerçekleştiği bildirildi.

Bölgeden ayrılanların konaklaması için 230'dan fazla merkez kuruldu. Bali'de halkın, volkana 7 kilometreden daha fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.

3 bin metre yükseklikteki volkan son olarak 54 yıl önce lav saçtı. Lavlar 20 kilometre yüksekliğe kadar çıkmıştı. 1963 yılında meydana gelen felakette binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ağustos ayında faaliyete geçen volkandaki sarsıntıların artması ve beyaz dumanın yükselmesi, yeni bir felaketin yaşanabileceği konusunda endişelere yol açtı.

Volkan, Bali'nin turistik merkezi Kuta'ya 75 km uzaklıkta bulunuyor. "Ateş çemberi" olarak bilinen tektonik plakaların kesişim noktasında yer alan Endonezya'da, 130 aktif volkan bulunuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,ÖA/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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