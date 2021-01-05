Bali'de 200'den fazla kişiyi öldüren saldırının arkasındaki beyin olduğu söyleniyordu; radikal İslamcı imam Abu Bakar Beşir serbest bırakılıyor

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Endonezya, 2002 Bali bombalı saldırılarının arkasındaki beyin olduğu iddia edilen radikal İslamcı imam Abu Bakar Beşir'in cezasını tamamladığını ve bu hafta cezaevinden çıkacağını duyurdu.

El Kaide bağlantılı İslam Cemaati'nin "ruhani lideri" kabul edilen 82 yaşındaki Beşir, Endonezya'nın en tanınan teröristlerindendi. Beşir, 2011 yılında Aceh bölgesindeki militan eğitim kamplarıyla olan bağlantısı nedeniyle tutuklanmıştı.

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı, Beşir'in cezasını tamamladığı gerekçesiyle cuma günü serbest kalacağını duyurdu.

İslam Cemaati, 200'den fazla kişinin ölümüne sebep olan 2002 Bali gece kulübü bombalamalarını ve 2003'te HW Marriott Otel'de 12 kişiyi öldüren terör saldırılarını düzenlemekle suçlanıyor.

Beşir, Bali'deki bombalı saldırıyı planlayan kişi olmadığını söylemişti.