Bale pabuçları İstanbul'da yarışacak

Türkiye, bale alanında ilk kez uluslararası bir yarışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla İstanbul 2010 Başkenti projesi olarak 2 yılda bir düzenlenecek 1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, 8–13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Türk balesinin 60. yıl dönümü bu yıl coşkuyla kutlanırken, 1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması kapsamında değişik ülkelerden sanatçılar Türkiye'ye konuk olacak. Yarışma çerçevesinde, Ankara'da yapılan DVD seçmelerinden sonra 54 başvuru arasından 36 dansçı yarı finalist oldu. Yarışmada, 15-19 yaşları arasındaki "küçükler" kategorisinde Türkiye, Amerika, Japonya, Kazakistan, Bulgaristan, İsviçre ve İtalya'dan 19, 20-26 yaşları arasındaki "büyükler" kategorisinde ise Türkiye, Güney Kore, Kazakistan, Rusya, Moldova, Polonya, Japonya ve Sırbistan'dan 17 dansçı ter dökecek.



Cemal Reşit Rey (CRR) Salonu'nda yapılacak yarışmanın onur konuğu olarak, bale ve dans dünyasının tanınmış isimlerinden, Bolşoy Balesi eski Direktörü Vladimir Vasilliev ile eşi Bolşoy Balesi'nin baş dansçısı Ekaterina Maximova birikimlerini dansçılarla paylaşmak üzere Türkiye'ye gelecek.



Uluslararası arenada kendi dallarında isim yapmış 11 kişilik jüri üyesinin yanı sıra, dünyada bale sanatında önemli noktaya gelen Küba Ulusal Balesi baş dansçıları Viengsay Valdes Herrera ve Romel Frometa ile Fransız ekolünün önemli temsilcilerinden Bordeaux Ulusal Balesi dansçıları Vanessa Feuillate ve Roman Mikhalev de gala gecesinde sahne alacak. Uluslararası dans basınının editör ve eleştirmenleri de etkinlikte yer alacak.



Türk balesinin 60. kuruluş yılı kutlamalarına rastlayan yarışmada, 9–10 Eylül tarihleri arasında yarı final, 12 Eylülde final yarışmaları CRR Konser Salonu'nda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yarışma, 13 Eylülde düzenlenecek gala gecesi ve ödül töreni ile sona erecek.



Türk bale yıldızları sahnede



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılacağı gecede, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Komitesi Başkanı Nuri Çolakoğlu birer konuşma yapacak.



Türk balesinin 60. yılı anısına gösterilecek kısa bir sinevizyon gösterisinin ardından, gece için Türkiye'ye gelen sanatçılar ile uluslararası yarışmalarda madalya kazanan "Türk Bale Yıldızları" da gösteri yapacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinden Arzu Dirin, Serhat Güdül, Emre Güler, Burak Kayıhan, Bahri Gürcan ve Ayşem Sunal, İstanbul Devlet Opera ve Balesinden Selim Borak ve Deniz Zirek, İzmir Devlet Opera ve Balesinden Kıvanç Ekin ve Aslı Çilek, Antalya Devlet Opera ve Balesinden Tolga Burçak ve Selin İnan gecede sahne alacak.

Pek çok kategoride ödülün bulunduğu yarışmada, İstanbul Grand Prix Ödülü olarak 6 bin avro verilecek. Türk balesinin kurucusu Dame Ninette de Valois adına Jüri Özel Ödülünün verileceği yarışmada, Dance Europe Magazin editörü Emma Menning de bir dansçıya "Yükselen Dansçı Ödülü"nü sunacak.



Bordeaux Ulusal Balesi Artistik Direktörü Charles Jude başkanlığındaki yarışma jürisi, Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Meriç Sümen, Türkiye'nin ilk madalyalı baleti Mehmet Balkan, Türk balesinin ilk sanatçılarından Evinç Sunal, Münih Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Direktörü Konstanze Vernon, Viyana Ulusal Balesi eski Başöğretmeni Evelyn Teri, Belçika Kraliyet Balesi eski Artistik Direktörü Robert Denvers, Star Dancers Ballet Foundation Yönetim Kurulu Üyesi Sakiko Arai, dans eleştirmeni Celi Barbier, "Dance for You Magazin" yayıncısı ve editörü Mihaela Vieru ile Macar Dans Akademisi Artistik Direktörü György Szakaly'den oluşuyor.



Sunuculuğunu Tan Sağtürk ve Özge Ulusoy'un yapacağı gala gecesinde, ödül almaya hak kazanan dansçılar da birer parçayla izleyici karşısına çıkacak. Gecenin biletleri CRR gişelerinden ve "www.dobgm.gov.tr" adresinden edinilebilecek.



Türkiye'de bir ilk



DOB Genel Müdürü Gökmen, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmaya İstanbul'un ev sahipliği yapmasının hem kent, hem de dans sanatı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Genç dans sanatçılarına uluslararası fırsatlar açan bu tip yarışmaların Türk sanatçılarını da teşvik edeceğini belirten Gökmen, "Bu yarışma, Türkiye'de dans sanatı açısından bir ilk. Türk balesine 60. yılında böyle bir yarışmayı kazandırabilmeyi arzu ettik. Türkiye'de düzenlenen bu ilk uluslararası bale yarışması, baleyle ilgili Türk toplumunda çok daha doğru, olumlu bir imaj yaratılması konusunda çok önemli bir hizmet verecektir" dedi.

Yarışma için geçen yıl Aralık ayında karar aldıklarını ve çok kısa bir çalışma süreci geçirdiklerini aktaran Gökmen, Aspendos Uluslararası Bale Festivali, Bodrum Uluslararası Bale Festivali, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Genel Kurulu'nun ardından dördüncü uluslararası etkinliğe imza attıklarını belirtti.



Lozan, New York, Moskova, Tokyo gibi önemli sanat merkezlerinde de uluslararası ölçekli bale yarışmalarının düzenlendiğini ifade eden Gökmen, "İstanbul, gerçekten çok özgün bir şehir. Doğu ve batı kültürlerinin buluşması... Bu, herkesçe söylenen birşey ama bu kentin gerçekten zengin bir kültürel yapısı var. İstanbul'un bu bakımdan bale yarışmasıyla çok ilgi çekeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yarışmanın bale dünyasında çok önemli bir odak noktası oluşturacağına inandığını dile getiren Gökmen, İstanbul'un da önemli derecede ilgi çekeceğini sözlerine ekledi.