Bale fotoğrafa ilham verdi

Bale ve fotoğraf sanatçıları, dansın büyülü dünyası ile kulis arkasındaki gerçek yaşamları anlatmak için bir araya geldi, ortaya sanatseverlere keyifli bir görsel şölen sunacak bir fotoğraf sergisi çıktı.



29 Nisan Dünya Dans gününde sanatseverler dansın "büyüsünü" fotoğraflarda da yaşayacak. Parmak uçlarında dans ederken harikalar yaratan, seyircileri gerçekle hayal arasındaki bir dünyaya götüren bale sanatçılarının, sahne önündeki masalsı görünümleri ile kulis arkasındaki gerçek hayatlarını anlatan fotoğraflar, yarın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde izlenime sunulacak.



Serginin en önemli özelliklerinden biri baleyi fotoğraf karesine taşıyan 5 kişiden 3'ünün bale sanatçısı olması. Yaklaşık 2 ay hem sanatını icra eden hem de boş zamanlarında özveriyle arkadaşlarını görüntüleyen İlknur Okan Erdir, Arzu Dirin Kıran ve Volkan Kıran'a fotoğraf sanatçıları Ahu Savan An ve Evren Arısoy da eşlik etti.





Bale fotoğraf için hazine sunuyor



Balerin İlknur Okan Erdir, fotoğraf sanatına küçüklüğünden bu yana çok merak duyduğunu, kendi sanatını fotoğrafla bütünleştirmenin kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini söyledi. "Balenin, fotoğraf için çok güzel bir hazine sunduğunu" belirten Erdir, 4-5 yıldır bale fotoğrafçılığı yaptığını, sanatçı arkadaşları dans ederken ve kulis arkasında hazırlanırken çekim yapmayı sevdiğini dile getirdi.



Erdir, "Seyircilerin gördüklerinden ötesindekini, arka plandakini göstermek istedim. Balerinlerin ve baletlerin ne kadar büyük bir disiplinle çalıştığını, ne kadar çok emeğin yaşandığını yansıtmak istedim" dedi.



Arzu Dirim de fotoğrafçılığa gönül vermiş bale sanatçılarından. Dirim, "herkesin seyrettiği dansçıların kulisteki yaşamlarını göstermek için" bu işe giriştiğini söyledi.



Dirim, "Sahnedeki o büyülü dünyanın ötesindeki gerçekleri, o büyülü insanların nasıl olduğunu yansıtmayı amaçladım. Çünkü bazen sanatçı rahatsız olmasına rağmen sahnede gülümsüyor ama sahne arkasına geldiğinde onun o acısı ortaya çıkıyor. Bunları anlatmak istedim" dedi.



"Yaşam ve Tango" adlı üç bölümden oluşan yeni yapıtı Dünya Dans Günü nedeniyle yarın sahneye koyacaklarını hatırlatan Dirim, duygularını "O eserde de oynuyorum ama serginin açılışı beni daha çok heyecanlandırıyor" sözleriyle dile getirdi.





Bir meydan okuma





Fotoğraf sanatçısı Evren Arısoy ise genellikle yemek, ürün, iç mimarlık ve bebeklere yönelik çalıştığını, ancak 9 yıldır bale fotoğrafçılığı da yaptığını söyledi. "Çok iyi bir bale seyircisiyim, hiçbir oyunu kaçırmam" diyen Arısoy, baleye ilgisinin kendisini sahne fotoğrafçılığına yönelttiğini söyledi.



Arısoy, fotoğraflarında insan vücudunun mükemmelliğini göstermeyi sevdiğini ifade ederek, "Bu da en güzel bale fotoğraflarında yapılabilir. O yüzden bale fotoğrafları çekiyorum. Bir de seyircinin gözünün önünden akıp giden anları sonsuza denk dondurabiliyoruz böylece" diye konuştu.



Sahne fotoğrafçılığının aslında bir "meydan okuma" olduğunu vurgulayan Arısoy, "Çünkü kontrol bizde değil, dansçılara tekrar etmelerini söyleyemiyorsunuz, ışığı kendinize göre ayarlayamıyorsunuz. Bu ortamda en güzelini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. O nedenle her çekimimde heyecanlanıyorum" dedi.

