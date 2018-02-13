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Baldızını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te eşinin kız kardeşi Selma Güngör'ü (33), boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Cuma Aydan'a (28), 'nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 'c

13 Şubat 2018 21:43

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te eşinin kız kardeşi Selma Güngör\'ü (33), boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan tutuklu sanık Cuma Aydan\'a (28), \'nitelikli öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ve \'cinsel saldırı\' suçundan da 13 yıl hapis cezası verildi.
8 Şubat Mahallesi\'nde 23 Haziran 2016\'da meydana gelen olayda; Cuma Aydan, sahur vakti eşi işte olan baldızı Selma Güngör’ün evine gitti. Aydan ile Güngör henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Cuma Aydan, tartışma sırasında yanındaki bıçakla Selma Güngör’ü göğsünden yaralayıp, boğazını kesti. Güngör yaşamını yitirdi, Aydan ise olayın ardından kaçtı. Cuma Aydan, Selma Güngör için kurulan taziye çadırına gelince kalabalık tarafından dövülerek polise teslim edildi.
6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'nitelikli öldürme\' ve \'cinsel saldırı\' suçlarıyla yargılanan tutuklu sanık Cuma Aydan bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, Aydan ve avukatı ile öldürülen Selma Göngör\'ün ailesi katıldı. Duruşmada ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık Aydan, eşiyle şiddetli geçimsizlikler yaşadığını belirterek, ailevi sorunlarını düzeltmek için baldızından yardım istemek üzere evine gittiğini ancak çıkan tartışma sırasında, kendisini korumak için baldızını istemeyerek bıçakladığını söyledi.
Mahkeme heyeti, açıkladığı kararda, Cuma Aydan\'ı \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, \'cinsel saldırı\' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

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