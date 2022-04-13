Baldızına ilaç içirip cinsel istismarda bulundu, "eşim dışarıda mağdur" diye beraat istedi!

Kocaeli'de antidepresan ilacı içtikten sonra uykuya dalan baldızına tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı iddia edilen tutuklu T.S., "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumda" diyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2021 yılında Kocaeli'de meydana gelen olayda, iddiaya göre T.S., baldızı M.K.'ye uykusundayken cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.S., olay günü alkolün etkisinde olduğunu ve baldızı M.K.'nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen M.K. ise olay günü antidepresan ilacını içerek uyuduğunu, ilacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık T.S., mağdur M.K. ve yakınları katıldı.

Bir önceki duruşmada M.K. uyuduğu sırada kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen T.S., "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)