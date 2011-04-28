Baldız, sarışın, sıcak yasaklandı

T24- Türkiye’deki erişim sağlayıcılara BTK kanalıyla gönderilen bir elektronik postayla içinde bazı kelimelerin geçtiği internet sitelerinin hostinginin, yani barındırılmasının yasaklanması konusunda karar alındı.

Milliyet.com.tr yazarı Serhad Ayan’ın haberine göre Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e dayandırılan elektronik postanın sebebi konusunda şu açıklamaya yer verildi:

Buna göre barındırdığınız alan adlarında İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içeriklerin bulunmaması gerekmektedir. Aşağıda İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içerik bağlamında değerlendirilebilecek kelime gurupları verilmiştir. Bu kelime guruplarını barındıran içeriklerin çıkarılması ile ilgili alan adlarının hizmetine son verilmesi ve son durumun mail ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili CEZAİ müeyyideler ile karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır.

Bu kelimelerin içinde gerçekten küfür sayılan kelimeler bulunurken aslında sakıncalı kelimelerle uzaktan yakından alakası olmayan kelimeler de bulunuyor. Bu kelimeler üç ana grupta toplanmış. Birinci ve ikinci grup içeriği ne olursa olsun alan adının içinde geçmemesi gereken kelimeler, üçüncü grup ise başlıkta bu kelimeler geçiyorsa mutlaka incelenmesi gereken ondan sonra barındırılmasına izin verilen kelimeler. Birinci grup kelimeleri burada herhangi bir filtrelemeye takılmaması adına buraya yazmıyoruz.

İkinci grup gerçekten de masumiyet içeren kelimelerden oluşuyor. Bu kelimelerin arasında şu örnekler söylemek istediğimizi çok iyi anlatıyor:

Adrianne, animal, baldiz, ciplak, erotic, escort, fire, firikik, free, gerdek, girl, gizli, haydar, hayvan, hikaye, homemade, hot, itiraf, kalca, nefes, olgun, sarisin, sicak, turbanli,

Alan adları içinde xn harflerinin kullanılması da yasaklanmış. Bu harfler yasaklanınca uzun zaman Türkiye’de kullanılması için bakanların önayak olduğu, içinde ıv e ğ gibi Türkçe karakterlerin geçtiği Türkçe alan adları barındırılamaz hale geliyor.

Konuyla ilgili konuştuğumuz, alan adı satışı ve kurumsal / bireysel barındırma hizmeti sağlayan Ontek firmasının sahibi Murat Deligöz, bu gönderilen maddeyle yaşamalarının çok da mümkün olmadığını söyledi. Deligöz kendi hazırladıkları teknolojiyle 1.8 milyon internet sitesini hemen soruladıklarını, gelen yönetmelikle bunların 90 bininin hemen bugün kapatılması gerektiğini vurguladı.

Bu alan adları incelendiğinde gerçekten de internetin bütünlüğüne zarar veren yasaklamaların yaşanacağı dikkate çarpıyor. Örneğin içinde Beşiktaş geçen hiçbir alan adı içindeki üç harf yüzünden kullanılamaycak. Bu alan adlarından birkaçının örneğini vererek aslında olayın ne kadar kötü bir duruma bizi getireceğini dikkatlerinize sunalım. Bu sitelerin hangi kelimeler yüzünden kapatılacağını siz tahmin etmeye çalışın:

Degisikmezeler.com – herkesokusundiye.com – sokmarket.com – bayramcikolotasi.com – bilgisayarakademisi.com – sanaldestekunitesi.com – tiklayarak.com – donanimalani.org – bakireklam.com – citirkurabiyem.com – kredikartiborcunubitir.com – burcunubil.com – globaldizayn.org – casperminishop.net – anlayarakokuma.com