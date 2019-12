-BALCI: ''EKMEK ZAMMI YÜRÜRLÜKTE'' ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammının uygulamaya girdiğini belirterek, ''yeni yıla kadar ekmeğe zam yok'' sözünün yanıltıcı bir ifade olduğunu söyledi. Balcı, ekmek zammı konusundaki basın toplantılarının medyada zam ve yetki tartışması şeklinde yer alması nedeniyle yeni bir açıklama gereğini duyduklarını ifade etti. Federasyonun ekmek fiyatlarının 30 ay gibi uzun bir süre artırılmadığını dikkate alarak, illerden gelen talepleri İstişare Kurulu'nda değerlendirdiğini ve belirlenen fiyatların bir genelgeyle duyurulması kararı aldığını kaydeden Balcı, bu kararın alınmasında da, fırın çalışanlarının ücret artışı, akaryakıttaki fiyat artışları, maya, un ve diğer girdilerdeki artışların had safhaya ulaşmasının etkili olduğunu belirtti. Balcı, çıkarılan genelgede, 2008 yılından beri ekmek kilogram fiyatının 2,50 lira olduğunun göz önünde bulundurulduğunu, girdi maliyetlerindeki artış ve toplu sözleşmeler sebebiyle yeni dönem ekmek fiyat artışının yüzde 15'i geçmemesi konusunda bilgilendirme yapıldığını ve ekmeğin kilogram fiyatının 2,85 liranın (300 gram 85 kuruş) üzerinde olmaması konusunda hassasiyet gösterilmesinin istendiğini vurguladı. Halil İbrahim Balcı, ''Federasyonumuz, bu kararını açıklarken, ilgili odaların kendi şartlarına göre fiyatlarını belirleyeceğini ve bunun birliklerince onaylandıktan sonra hayata geçirileceğini de net olarak ifade etmiştir. Zaten 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun mevcut metni bu şekildedir ve Federasyonumuz, tüm açıklamalarını bu kanun metnini dikkate alarak yapmıştır'' açıklamasında bulundu. -ZAM YÜRÜRLÜKTE- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, TESK tarafından da, Federasyon tarafından da, aynı şekilde ifade edilen sözlerin, bir yetki karmaşası varmış gibi yansıtılmasının esnafı üzdüğünü, kurumların karşılıklı olarak, aynı şeyleri, farklı bir şey anlatılıyormuş gibi ifade eden tavırlarının konunun özünden uzaklaşılmasına neden olduğunu dile getirdi. ''İstanbullu mutlu, yeni yıla kadar ekmeğe zam yok'' sözünün de kamuoyunu yanıltıcı bir ifade olduğunu belirten Balcı, ''Federasyonumuz, ekmeğin kilogram fiyatının 2,85 lirayı geçmemesi gerektiğini söylemektedir. Zaten, şu anda İstanbul'da 300 gram ekmek 85 kuruştan işlem görmektedir. Bu da bizim şu an belirlediğimiz fiyatın kendisidir. Başka bir ifadeyle, İstanbullu zaten ekmeği bugün bizim ilan ettiğimiz fiyattan almaktadır'' dedi. Balcı, günümüzde sıkıntısı had safhaya ulaşamın fırıncı esnaflarının olduğunu ve bugün birliklerinden fiyatlarını almış, alınan fiyatı uygulamak için bekleyen odalar bulunduğunu da belirtti. Balcı, hedeflerini de, ''üretici tüketici bütünleşmesini sağlamak, esnafın yararına uygulamaların yanında yer almak, bunu yaparken de tüketicinin mağdur olmasını önlemek'' olarak sıraladı.