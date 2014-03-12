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Balçiçek İlter, Berkin Elvan haberi nedeniyle Türkiye gazetesinden istifa etti

Balçiçek İlter, Türkiye gazetesinden istifa nedeninin, 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölüm haberi olduğunu söyledi

12 Mart 2014 20:21

Türkiye gazetesinin Berkin Elvan haberinin ardından gazeteyazarlarından Balçiçek İlter'de istifa etti.

Medyatava.com’un haberine göre Balçiçek İlter, istifa nedeninin, Gezi olayları sırasından evinden ekmek almaya giderken başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren ve dün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölüm haberi olduğunu söyledi.

İlter, istifası ile ilgili son yazısını da gazeteye gönderdiğini ancak yayınlanmasına gerek yok cevabı aldığını ifade etti.

Türkiye gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak da iki gün önce gazeteden ayrılmıştı. Gazete Berkin Elvan'ın ölüm haberini ''Yine fırsat bilip terör estirdiler'' başlığıyla duyurmuştu.

 

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