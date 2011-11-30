-Balbay'ın tutukluluğun 1000. gününde TBMM önünde açıklama ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Cumhuriyet Okurları'ndan (CUMOK) bir grup, ''İkinci Ergenekon'' davası sanıklarından Mustafa Balbay'ın tutukluluğunun bininci gününde meclis önünde açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve Süheyl Batum, Kamer Genç ile Süleyman Çelebi'nin de aralarında olduğu bazı CHP milletvekillerinin desteklediği CUMOK üyeleri, TBMM önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı. CUMOK Sözcüsü Haluk Yalvaç burada yaptığı açıklamada, Mustafa Balbay'ın henüz ne ile suçlandığının bilinmediği ve ilk günden itibaren hukuk ayıplarının sürdüğü bir davada yargılandığını savundu. ''Öfkeliyiz, alışmadık, alışmayacağız'' diyen Yalvaç, Balbay'ın mahkeme kararıyla görevini yapamaz duruma düşürüldüğünü ve seçmenin iradesine ipotek konulduğunu öne sürdü. Yalvaç, daha sonra, Balbay'ın cezaevinden yazdığı mektubu okudu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Günaydın ise ülkenin 12 Haziran seçimlerinde CHP'ye 135 milletvekili verdiğini, ancak arkadaşları Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın kendileriyle birlikte TBMM'de yasama faaliyetlerine katılamadığını, bunun yerine hücrelerde bulunduklarını ifade etti. Emine Ülker Tarhan da Türkiye Cumhuriyeti devletin harcının halkın iradesi olduğuna inanan insanlar olarak hep birlikte utanç içinde bulunduklarını söyledi. Dünya parlamento tarihinde görülmemiş bir süreç yaşandığını öne süren Tarhan, ''TBMM'nin bu utancı yaşaması ve buna bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş defterleri karıştırıp birilerinin bir şeylerle yüzleşmesi gerektiğini söyleyenlerin, bu utançla ne zaman yüzleşeceklerini sormak istiyorum'' diye konuştu. Açıklamaların ardından bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı. Bu sırada gazetecilerin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine Tarhan, şöyle dedi: ''Haftalık olağan hezeyanlarını sergilemiş öyle mi, doğru mudur? Bu hezeyanlarını basınla paylaşmış. Bana gelen bilgiye göre, bir siyasi nezakete atıfta bulunmuş. Siyasi nezaketsizlik timsali olan bu zat, hayatı takiye olan bu adam CHP'ye ders vermeye çalışıyor ki, onu ders vermekten men ediyorum. Yakın geçmişin günahlarından hiç arınmamış olanlar bize bazı şeyleri hatırlatarak, eski defterlerle uğraşarak hala siyasi bir rant sağlamaya çalışıyorlar. Din, mezhep, kimlik, köken üzerinden nefret tohumları ekmenin geçmişte halkımıza hiçbir faydası olmadı, sadece felaket getirdi. Bunu biliyoruz, hepimiz yaşadık. Bunu bir kez daha yapmasınlar. Bu nefret sahiplerinin yeri bence tarihin çöplüğüdür. Bu kadar nefret bu ülkeye biraz fazla.''