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Balbay'ın tahliyesinin perde arkasında neler yaşandı?

Mustafa Balbay'ın tahliyesi için mesai bitiminde kararı vermesi beklenen heyet Silivri'den ayrıldı; ancak heyet 20 dakika sonra geri döndü

10 Aralık 2013 12:10

Geçen hafta CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’la ilgili kararını açıklayan AYM, Balbay ve diğer başvurucu CHP Zonguldak milletvekili 12 yıl 6 hapis cezası alan Mehmet Haberal’ın, “seçilme haklarının ihlal edildiğine” ve “tutukluluklarının makul süreyi aştığı” gerekçesiyle hak ihlali kararı vermişti. AYM, Balbay’a ayrıca 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.  

 

Heyet gitti, geri döndü

 

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından geçen Cuma günü Balbay’ın avukatı Oktay Yılmaz, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.  Cuma günü karar çıkmaması üzerine dün gün boyu mahkemenin görev yaptığı Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde yine “tahliye” bekleyişi sürdü. Mesai bitiminde kararı vermesi beklenen heyet Silivri’den ayrıldı. Ancak heyet 20 dakika sonra geri döndü. Heyet 18.50’de avukat Oktay Yılmaz’ı içeri çağırdı. Avukat Yılmaz, 5 dakika sonra elinde tahliye kararıyla dışarıya çıktı. Oktay Yılmaz, “Tahliye kararı şu an elimde. Sincan Cezaevi’ne müzekkere yazılıyor. Balbay müzekkere cezaevine ulaştıktan sonra tahliye olacak” dedi. 

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