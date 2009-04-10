Balbay’ın notlarından sınır ötesi harekat çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a atfedilen notlardan TSK’nın sınır ötesi operasyonuna ilişkin detaylar çıktı.



Ergenekon iddianamesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şubat 2008'de PKK'ya karşı gerçekleştirdiği, sınır ötesi Güneş operasyonunun ilk planlamalarına ilişkin notlar da girdi. Akşam gazetesinin haberine göre Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a ait olduğu öne sürülen notlarda, TSK’nın Kuzey Irak'a girip en az 6 ay çıkmamayı planladığı anlatılıyor.



İddianamesinin 962 ve 963. sayfalarında yer verilen notlara göre, Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce 11 Ekim 2007 günü Genelkurmay İkinci Başkanı'nın başkanlığı, kuvvet komutanlıklarının harekat başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Notlarda, hükümetin, Ramazan Bayramı'ndan sonra tezkere çıkaracağı ve operasyon direktifi vereceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



- Ancak bu iş yanlış anlaşılıyor. Tezkereden sonra hükümetin TSK'ya direktif vermesi gerekir. Bunu halk bilmiyor. 'Hükümet tezkereyi çıkaracak, TSK da gerekeni yapmalı' diyor. Oklar bize döndü. Ancak hükümetin vereceği direktifin sınırları ve harekatın süresi bilinmediği için maksadını tam olarak ortaya koyamıyoruz.



‘En az 6 ay kalacağız’



- Harekat, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik olacak. Sınırlarımızdan 5-15 km içerideki PKK kamplarını kullanılamaz hale getirip oralarda en az 6 ay kalacağız.



- Eşkıya peşinde gezmeyeceğiz. Örgütün insan gücünü etkisiz hale getirmek birinci amacımız değil. Amacımız kampları etkisiz hale getirmek. Bu arada terörist denk gelirse onlar da etkisiz hale getirilir.



'Kimse bilmesin'



- Bu odadaki hiç kimse bölgede uzun süre kalınacağını hiçbir yerde telaffuz etmesin. Yoksa hükümetten direktif almak zorlaşır.



- Harekat kapsamlı bir hava harekatı ile başlayacak.



- Harekatın peşmergeye karşı olmadığı dile getirilecek. Ama düşmanca tavır sergilerlerse gereken yapılacak ve harekat daha güneye kayacak.



Hükümet, 17 Ekim 2007'de çıkardığı tezkereden 41 gün sonra operasyon için direktif vermişti. Harekat iddianamede notlardaki gibi, Kandil Dağı'nın Hava Kuvvetleri uçaklarınca vurulması ile başlamıştı. Ancak operasyon bir hafta sürdüğü için muhalefetin yoğun tepkisini çekmişti.

