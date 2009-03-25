Balbay’ın açıklamasına Tempo24 notu

Tempo24

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, kendisine atfedilen ve Tempo24’te yayımlanan günlükler konusunda ilk açıklamasını yaptı.Günlükleri yayımlayan Tempo24’ün Balbay’ın açıklamasında dikkat çeken bölümlere ilişkin notları şöyle:- Cumhuriyet gazetesinde (24 Mart 2009 Salı) yayımlanan Balbay’ın ilk açıklaması, Tempo24’te günlük dosyası yayınının başlamasından 8 gün, bitmesinden de 3 gün sonraya rastlıyor. Balbay, açıklamasında bu durumun, günlüğüne ilişkin yayınların cezaevi idaresince kendisine 23 Mart Pazartesi günü verilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.- Eğer yukarıdaki ifadeler, el konulan bilgisayarın hard diskinde yapılan kopyalamanın bir suretinin Mustafa Balbay’a ve avukatlarına verilmediği anlamına geliyorsa, önemli bir hukuki tartışma başlayabilir. Sanık ve avukatlarına bir kopyası verilmemiş bilgisayar verilerinin, “ekleme, çıkarma, çarpıtma” gibi iddialar karşısında zayıf kalacağı açıktır. Balbay ve avukatları, bu konuya kesin ifadelerle açıklık getirirse, en azından kendi iddiaları açısından daha sağlıklı bir zemin oluşmasına katkıda bulunacaklardır.- Balbay, Tempo24’ün “günlük” ifadesiyle yayımladığı notları reddetmiyor, ancak şu kayıtları düşüyor: “Benim farklı zamanlarda, farklı yerlerde yaptığım görüşmelere dayalı olarak tuttuğum birbirinden farklı notların, montaj yapılarak bir araya getirilip birileri tarafından işlendiğini, yorumlar eklendiğini ve kamuoyuna sunulmak üzere farklı ve özel bir metin oluşturulduğunu gördüm. Öyle yorumlar ve işlemeler yapılmıştı ki, bazı notlarımı ben de tanıyamadım. Sızdırılan ve yayımlanan notlarda, benim zamanında tutmuş olduğum notlarda yer almayan, o notlarla örtüşmeyen kısımların yanı sıra, olması gereken birçok yerin ise, olayın ve sözlerin anlamını değiştirecek şekilde, aradan çıkarıldığını, böylece özel olarak istenilen kıvama getirilip servis edildiğini anladım.”- Balbay’ın yukarıda alıntıladığımız ifadeleri konusunda Tempo24’ün 16 Mart Pazartesi günü, günlük yayını başlarken yaptığı özel açıklamayı anımsatmamız gerekiyor. Halen yayında olan o açıklamada, günlüklerin soruşturma makamlarının yaptığı “montaj”la oluşturulduğunun altı şu ifadelerle çizilmişti: “Söz konusu günlükler, soruşturma makamlarının kayıtlarına göre ‘Balbay’a ait Casper marka dizüstü bilgisayar içerisinden çıkan Western Digital marka, seri numarası WMAM9EF31256 olan bilgisayar hard diskinde yapılan incelemede’ görülen farklı kaydedilmiş dosyaların birleştirilmesiyle oluşturuldu.”- Balbay’ın “farklı yerlerde yaptığı görüşmelere dayalı olarak tuttuğu birbirinden farklı notların montaj yapılarak bir araya getirildiği” ifadesi doğrudur, ancak bu zaten Tempo24 tarafından 8 gün önce dikkat çekilmiş bir noktadır. Eğer soruşturma makamları farklı kaydedilmiş dosyaları çözerek alt alta getirmeyi aşan ve notların içeriğini çarpıtan bir “montaj” yapmışlarsa Balbay bu noktaya açıklık getirmelidir.- Balbay, açıklamasında, notlara “yorumlar” eklendiğini ve “işlemeler” yapıldığını belirtiyor. Yine Tempo24’ün günlük yayınına başlarken yayımladığı açıklamaya dönelim. O açıklamada, notlara soruşturma makamlarınca açıklayıcı “eklemeler” yapıldığı şu ifadelerle duyurulmuştu: “Soruşturma makamlarınca Mustafa Balbay’a atfedilerek ele alınan günlükte her diyaloğun dibine ‘DEĞERLENDİRME’ başlığı altında, görüşmede geçen isimler, rumuzlar, tarihler ve olaylar konusunda bilgiler düşüldüğü görülüyor… Bu ‘değerlendirme’ dipnotlarının araştırmaya dayalı oldukları anlaşılmakla birlikte, yer yer kesinlik taşımayan ancak kuvvetle vurgulanan tahminler olarak metine eklendiğini belirtelim. Birçok isim ve rumuzun metinlerin akışından net olarak anlaşıldığını, ancak az sayıdaki bazı dipnotlarda hataya düşülmüş olma olasılığının bulunduğunu da not edelim.”- Balbay, Tempo24’ün yukarıda anımsattığımız açıklamasında özel olarak dikkat çektiği “DEĞERLENDİRME” bölümleri dışında da soruşturma makamlarının “ekleme”, “yorum” ve “işleme” yaptığını düşünüyorsa, bu konuyu da kesin ifadelerle açıklığa kavuşturmalıdır.- Balbay’ın “notlarında olması gereken birçok yerin, olayın ve sözlerin anlamını değiştirecek şekilde aradan çıkarıldığını, böylece özel olarak kıvama getirilip servis edildiği” iddiası, soruşturma makamlarını muhatap alıyor. İkinci Ergenekon iddianamesi kabul edilirse, davada dikkat çekici noktalardan birisi de, Balbay’ın ifadelerine karşı soruşturma makamlarının vereceği karşılıklar olacaktır. Çünkü Balbay’ın açıklaması, kendisine bir komplo kurulduğu iddiasını, bu ifadeyi anmadan içermektedir.- Son bir nokta olarak, Balbay’ın açıklamasında, darbe eğilimi sergileyen bazı generallerle ilişkilerde “gazetecilik sınırının aşıldığı” eleştirilerine dayanak olan notlardaki diyaloglar konusunda hiçbir somut bölümün bulunmadığını belirtelim. Mustafa Balbay’ın açıklaması, darbe eğilimleri kadar yoğun tartışmalara neden “gazetecilik sınırının aşıldığı” yolundaki diyaloglar noktasında beklentileri en alt düzeyde bile karşılamaktan uzaktır. Balbay, Türk basın tarihinde eşine ender rastlanan yoğunlukta bir tartışmaya neden olan bu diyalogları tek tek ele alan bir açıklama yapmalıdır.Tempo24