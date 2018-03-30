Balbay'dan Çiftlik Bank tepkisi: Devlet kurumları çiftlik, halkın parası çantada keklik

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, TBMM Genel Kurulu\'nda görüşülen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nda Çiftlik Bank olayı hakkında konuştu. Balbay, \"Devlet kurumları çiftlik, halkın parası çantada keklik\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, TBMM Genel Kurulu\'nda yaptığı konuşmada, ekonomide 2017’deki 7.4’lük büyüme rakamını değerlendirdi. Balbay, \"Resmi açıklamalara göre ekonomimiz geçen yıl, 2017\'de yüzde 7,4 büyüdü. Bu büyüme rakamları içinde Çiftlik Bank\'ın yatırımları da var. Çiftlik Bank en son 3 Kasım 2017\'de Sakarya Taraklı\'da 40 milyon euro değerinde 5 milyon civcivlik bir yatırım yapmış. Mavi yumurta üretecekmiş ve bu yatırım çerçevesinde de yapılan açılışa Sakarya Taraklı Kaymakamı, Sakarya Taraklı Belediye Başkanı, bir de Guinness Rekorlar Kurumu Türkiye Temsilcisi katılmış. Herhalde, Türkiye\'deki yolsuzluğun, halkı kandırmanın, devlet aracılığıyla, hükümet aracılığıyla kandırmanın rekorunu yazacaktır diye düşünüyorum\" dedi.

\'BAĞIRSALAR DUYULUR\'

Balbay, Sermaye Piyasası Kurulu\'nun (SPK), Çiftlik Bank ile ilgili hem suç duyurusunda bulunduğunu hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na 28 Aralık 2017 tarihinde bilgi verdiğini anlatarak, SPK\'nın suç duyurusunda, Çiftlik Bank\'ın halkı kandırdığı, yine Tüketicinin Korunması Kanunu\'na göre hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktarıldığının saptandığı belirttiğini vurguladı. Balbay, \"Peki, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ne yapıyor? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önce 29 Kasım 2017\'de \'İşlemlerimiz sürüyor, biz denetim yapıyoruz\' diyor. Ondan sonra da 13 Şubat 2018\'de, bir buçuk ay sonra, \'Kurumla ilgili henüz incelememiz tamamlanmadı, faaliyetleri hakkında çalışmalarımız sürüyor, değerlendirme aşamasındayız\' diyor. Bu arada, Çiftlik Bank\'ın başındaki kişi nerede? Uruguay\'a gitmiş. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir yolu 9\'uncu kilometrede, SPK Eskişehir yolu 8\'inci kilometrede. Arada 1 kilometre fark var, bağırsalar duyulur ama devletin bir kurumunun öteki kurumundan haberi yok. Bunu nasıl savunabilirsiniz\" diye konuştu.

Türkiye\'de 65 şirketin daha araştırılmaya başlandığını belirten Balbay, şu anda 135 bin kişinin 1 milyar liranın üzerinde dolandırıldığını söyledi. Balbay, \"Bu durumun kabul edilmesi mümkün değil. Bu kişilerle ilgili gereğini yapacağız diyorsanız, en çok gereğinin yapılması gereken kişi Bülent Tüfenkci yani Bakan değil mi? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. 135 bin kişi kandırılacak, bu kişiler başvuracaklar, SPK suç duyurusunda bulunacak, iki ay sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı \'İncelememiz sürüyor\' diyecek. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Devlet kurumları çiftlik, halkın parası çantada keklik\" dedi.



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