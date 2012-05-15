Balbay’dan cezaevi gezisine katılan 12 köşe yazarına sitem

Ergenekon davasından 3 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in gazetecilerle birlikte gerçekleştirdiği Silivri Cezaevi ziyaretine ilişkin olarak, “Ben olsaydım bakana şunu söylerdim: ‘Karşılıklı kabulle kimi tutuklularla görüşmeden Silivri yorumu yapamayız.’ Gazetecilerin görüşlerine saygım var, ama sitem ediyorum” dedi.

Milliyet'in haberine göre, Balbay, 12 köşe yazarının cuma günü Bakan Ergin ile Silivri Cezaevi’ni gezmeleri ve ardından yazdıklarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:



“Silivri Cezaevi’ni bakanla gezen gazeteciler, kolonya ile karşılanmış, gülle uğurlanmış. İçeride ikisi de yasak. Silivri’ye bakanla bakan gazetecilere sormak isterim. Hiçbir öğrencinin gösterilmediği bir okulu gezip ‘eğitim mükemmel’ diyebilir misiniz? Hiçbir hastayla temas kurmadan hastaneyi dolaşıp ‘Herkes çok iyi tedavi oluyor’ diyebilir misiniz? Bunlara yanıtınız ‘evet’ ise elbette 10 bin kişinin kaldığı cezaevini gezip hiçbir tutuklu ile görüşmeden ‘Koşullar çok iyi’, ‘1980’den bu yana ilerleme olmuş’, ‘Yetmez ama olumlu adımlar var’ yorumları yapabilirsiniz.”