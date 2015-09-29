Balbay'dan Binali Yıldırım'a: Başkanın elinden değil, projelerin ucundan tut

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve AKP İzmir milletvekili adayı Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yönelik "Başkan'ın elinden tutup onu dolaştıracağım, nerede iş varsa halledeceğim" sözlerine CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay ve Aytun Çıray tepki gösterdi. Balbay, "Eğer Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine gerçekten katkı sağlamak istiyorsa, bunun için Aziz Kocaoğlu'nun elinden tutmasına gerek yok projelerin ucundan tutsun yeter" dedi.

Mustafa Balbay, İzmir'in ulusal bütçeden hak ettiği payı alamadığını, bunu bütün rakamların doğruladığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Binali Yıldırım İzmir'e barış çubuğu yakarak gelmeyi düşünmüş bu elbette siyasette olumlu bir şey, ama barış çubukları yalanlarla yakılırsa bu barış çubuğu olmaz saman alevi olur ve hemen söner. Eğer Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine gerçekten katkı sağlamak istiyorsa, bunun için Aziz Kocaoğlu'nun elinden tutmasına gerek yok projelerin ucundan tutsun yeter. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım'a havuzda biriken paralar nedeniyle 'Milyon Ali' dediğinde dava açmıştı. Yani Milyon Ali yakıştırmasını reddetmişti. Mahkeme de bu davayı reddetmişti. Şimdi görülüyor ki Binali Yıldırım Milyon Ali'ye, '1 Milyon oy versinler' şeklinde gönderme yapıyor. Demek ki durum şu: Seçimden önce Milyon deyince 1 Milyon oy, seçimden sonra Milyon deyince Milyon dolarları havuza koy."

'Sayın bakan suç ikrarında bulunmuş'

CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Aytun Çıray da Yıldırım'ı Büyükşehir Projelerine destek açıklamasına yönelik, "Sayın bakan suç ikrarında bulunmuş. Başkan Kocaoğlu'nun 'iktidar İzmirlilerin çıkarlarını engelliyor' sözünü doğrulamıştır. 13 buçuk yıldır aklı neredeymiş? İzmir'in sorunlarını çözmek şimdi şimdi mi aklına gelmiş? Sayın Bakan'ın Aziz Kocaoğlu'nun elinden tutup bakanlıklara götürmek gibi bir haddi olamaz. Aziz Başkan halkın doğrudan seçtiği bakan seviyesinde bir başkandır. Üstelik AKP'nin işlerini engellemesi sayesinde bakanlıkarın yolunu İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından daha çok biliyor. Çünkü onlar gitmeden işlerini yürütüyor. Aziz bey ise İzmirlilerin haklarını savunmak için defalarca Ankara'ya gitmek ve yazışmalar yapmak zorunda kalıyor. Sayın bakan kendi işine baksın. Tekrar aday olmuş gelmiş, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Yine de kendisiyle birlikte belli bir seviyede mücadele etmeyi umuyoruz" dedi.