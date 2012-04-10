Balbay'a koğuş arkadaşı

Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan ve Silivri Cezaevi'nde tek başına kalan CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın koğuş arkadaşı isteği kabul edildi. OdaTV davasının tutuklu sanığı Barış Pehlivan, Balbay'ın koğuşuna geçti.

Balbay avukatları aracılığıyla gazetecilere gönderdiği açıklamasında, OdaTV davasının tutuklu sanığı Barış Pehlivan'ın dün gece yanına yerleştiğini belirtti.

''Yalnızlık bitti, tecrit durumu sürüyor'' diyen Balbay, ''Barış'la da 2 saatte yeni bir yaşam düzeni kurduk. Özgürlük ve adaleti birlikte beklemeye başlayacağız" dedi.

Balbay, tutuklandıktan sonra Tuncay Özkan ile birlikte aynı koğuşta kalıyordu. İkilinin koğuşları 28 Şubat 2011'de ayrılmıştı.

Mustafa Balbay'ın yanına 2 Mart 2012'de de OdaTV davasının tutuklu sanıklarından Coşkun Musluk verilmişti ama onun da 12 Mart'ta tahliye edilmesi üzerine yine yalnız kalmıştı.

Balbay'ın koğuş arkadaşı talebinin medyaya yansıması üzerine Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi yönetimiyle görüşerek sorunu çözdü.