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Balbay ve Özkan'ın tahliye talebi reddedildi

İkinci Ergenekon davasında aralarında gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da olduğu tutuklu sanıkların tahliye talepleri oy çokluğu ile reddedildi.

20 Ağustos 2010 03:00

T24 - İkinci Ergenekon davasında aralarında gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da olduğu tutuklu sanıkların tahliye talepleri oy çokluğu ile reddedildi.


13. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca Ak Parti'nin kapatma davasına ait dosyaları Anayasa Mahkemesi'nden istedi.



İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu  sanıklarından Neriman Aydın, “İstihbarat ajanlarının şahsımıza iftira ettikleri  yalanlardan çok uzakta bir yurttaşım” dedi.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları  Yerleşkesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan Aydın, evinde yapılan  aramalarda çeşitli konularda yaptığı araştırmalara da suç delili olarak el  konulduğunu belirterek, “Kemalist bir Türk kadınıyım. İstihbarat ajanlarının  şahsımıza iftira ettikleri yalanlardan çok uzakta bir yurttaşım” diye konuştu.


“Ergenekon” operasyonlarının istihbarat ajanlarının Türk milletineyönelik gerçekleştirdiği bir operasyon olduğunu iddia eden  Aydın, “Ergenekon” operasyonlarını yürütenlerin, kendisini AB ve ABD karşıtı olduğu için tuzağa  düşürdüklerini ileri sürdü.


Aydın, “Ne zamandan beri öz yurdumda AB ve ABD karşıtlığı, dosya  kapsamı, kuvvetli şiddetteki suç şüpheleri olan eşkıyalık suçu olmuştur?  Kanunlarımızda böyle bir ceza maddesi var mı? Bu yüzden mi Türk ve İslam dini  düşmanıyım? AB ve ABD'nin karşıtı olduğum için zindandayım ve yargılanıyorum”  şeklinde konuşarak savunmasını tamamladı.





"Hanefi Avcı tanık olarak dinlensin"


Tutuklu sanıklardan Levent Göktaş ve Cengiz Köylü'nün avukatı Hasan  Gürbüz de Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın bugün bazı gazetelerde yer  alan açıklamalarını okuyarak, adliye ve emniyetin tamamen cemaat kadrolarının  eline geçtiğini ileri sürdü. Gürbüz, Hanefi Avcı'nın duruşmalarda tanık olarak dinlenilmesi için  mahkemeye çağrılmasını istedi.


Duruşmada söz alan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsüne yazı yazılarak sanık Mehmet Haberal'ın sağlık durumu ile ilgili 16 Ekim 2009 tarihli raporunun  herhangi bir adli makama gönderilip gönderilmediği, gönderildiyse sebebinin  bildirilmesini talep etti.


Pekgüzel, sanık Mustafa Koç'un Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat  Daire Başkanlığı bünyesine atanmasına, istihbarat başkanlığında hangi ast birimde  görevlendirildiğine dair resmi yazıların ve ilgili atama kararının onaylı bir  örneğinin gönderilmesini istedi.


Hüseyin Ocak'ın avukatı Gülseren Yoleri'nin verdiği dilekçedeki, kardeşi  Hasan Ocak'ın gözaltında öldürüldüğünü belirttiği ve Gazi olayları ile ilgili  anlatımlar nedeniyle davaya müdahil olma talebinde bulunduğunu hatırlatan savcı  Pekgüzel, bahse konu eylemlere ilişkin iddianamede ceza maddesi bulunmaması ve bu  konuda herhangi bir sanığın suçlanmaması nedeniyle talebin reddine karar  verilmesini istedi.

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