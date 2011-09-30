Balbay: Şimdi izleyiciler arasından kaçsam...

T24 - “Ergenekon” sanığı CHP Milletvekili Mustafa Balbay, mahkemeden tahliyesini isteyerek, “Benim yerim Meclis’tir. Parlamentonun tam olarak toplanması için adım atın” dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İkinci “Ergenekon” davasında CHP Milletvekili gazeteci-yazar Mustafa Balbay, talepte bulunmak için söz aldı.



Duruşmada Mustafa Balbay ile üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu arasında zaman zaman söz düellosu yaşandı.



Balbay “Anayasa'nın 14. maddesinde 'devlete karşı suçlar' deniyor. Bizi hükümete karşı suçlardan yargılamaktasınız. Lütfen bunun ayrımını yapın. Siz kendiniz içtihat oluşturuyorsunuz. Anayasaya karşı da mı özelsiniz?'' dedi.



Mustafa Balbay'ın ''İşlenen suç hükümete karşıysa, devlete de karşıdır diyorsunuz'' sözleri üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ''Siz gerekçeli kararın tamamını okumuyorsunuz. Okursanız anlarsınız'' dedi.



''Ben yargılanmak istiyorum. Milletvekili olarak Meclis'e gitsem de yargılamaya katılacağıma söz veriyorum'' diyen Balbay, bu aşamadan sonra yargılanmanın durmasını istemenin, suçu kabullenmek anlamına geldiğini söyledi.



Terörle ilgili yazıları olduğunu anımsatan Balbay, ''Şu anda yaşadığımız manzara karşısında ciğerim değil, her yanım yanıyor'' şeklinde konuştu.





'Şişli'de değil Silivri'de dokunulurum'



Balbay'ın, gizli tanığın kimliğini açıkladığı iddiasıyla Şişli Adliyesinde yargılandığı davaya TBMM'den gelen yazıda dokunulmazlığının bulunduğunu söyleyerek, ''Şişli'de dokunulmazım. Silivri'de dokunulurum'' diye konuştu.



Başkan Özese de ''O dava ile buradaki davada hakkınızdaki sevk maddeleri farklı'' dedi.



Balbay'ın, ''Ben ağır hakaretleri etsem bana dokunamazsınız, hakkımda dava açamazsınız'' sözlerine Özese, ''Size de yakışmaz zaten'' diye konuştu.





'İzleyiciler arasından kaçsam'



Atletik bir insan olduğunu, koşulara katıldığını ifade eden Balbay, ''Şu anda izleyicilerin arasına girsem ve kaçsam 6 ay firar cezası var ama bana dokunamazsınız'' dedi.



İzmir'de her 2 seçmenden birinin kendisine oy verdiğini, güvendiğini ifade eden Balbay, ''Bunun hiç bir anlamı yok mu?” diye konuştu.





'Benim yerim Meclis'



Mustafa Balbay, “Bırakın milletin sinesine, milletin meclisine gideyim. Benim yerim Meclis'tir. Yarın 1 Ekim. Heyetinizin şu anda oluşmuş olan milli iradeye, bütün sorunların çözüm yeri olan Meclis'e saygı göstermesini, Meclis'in tam olarak toplanması için adım atmasını bekliyorum'' dedi.





'Gürsel tekin'den ziyaret'



Bu arada duruşmayı izlemeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, salondan çıkarak Silivri 5 No'lu Cezaevinde bulunan davanın tutuklu sanıkların CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı ziyaret etti.



Gürsel Tekin, daha sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden ayrıldı.



