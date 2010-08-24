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Balbay Silivri’ye neden imam istedi?

Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan gazeteci Mustafa Balbay’ın cezaevindeki koğuşuna imam istediğini belirtti.

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan gazeteci Mustafa Balbay’ın cezaevindeki koğuşuna imam istediğini belirtti. 


Cezaevinin sosyal haklardan yararlanmak isteyen Balbay’ın isteği üzerine gönderilen imamdan kendilerini cezaevinden kurtaracak duayı okumasını istediğini yazan Sertel’in “Medyatava” internet sitesinde yer alan yazısından bir bölüm şöyle: 

“Balbay dilekçe vermiş, demiş ki: ‘Cezaevi kuralları içinde bize tanınan sosyal haklardan yararlanmak istiyoruz...’ Bir süre sonra yanıt gelmiş ‘İmam ister misiniz?’ diye... Mustafa düşünmeden yanıt vermiş: ‘Getirin, isterim’ demiş. Gülümsüyor anlatırken. ‘Değişik yüzde ve değişik görüşte bir insanla sohbet etmenin yararını düşündüm’ diyor. Silivri Müftülüğü’nden imam gelmiş. 

Onun da adı Mustafa’ymış. ‘Selamünaleyküm Mustafa Bey’ demiş. Selamlaşmışlar, tanışmışlar. İmam sormuş, ‘Sizin için ne yapabilirim?’ Mustafa demiş ki, ‘Bizi buradan kurtaracak duayı okuyun lütfen!’ İmam şaşırmış dudaklarında acı bir gülümseme...  

‘Buna benim gücüm yetmez Balbay Bey’ diye cevap vermiş. Balbay sormuş, ‘Peki nasıl bir dua okumak istersiniz?’ İmam efendi, ‘Sizin günahlarınızın affedilmesi için Allah’a yalvarabilirim’ Balbay, ‘Sen bizim için değil de mahkeme heyetinin günahlarının affedilmesi için yalvarsan daha iyi olur. Bizden çok onların ihtiyacı olacak’ diye cevap verince imam Mustafa Bey ile olan sohbet de böylece noktalanmış.”





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