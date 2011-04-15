T24 LogoT24 Logo
Politika

BALBAY MASKELİ ADAY TANITIMI İZMİR (A.A)

15 Nisan 2011 20:19

-BALBAY MASKELİ ADAY TANITIMI İZMİR (A.A) - 15.04.2011 - CHP, İzmir İl Başkanlığı, İzmir 24. dönem milletvekili adaylarını basına tanıttı. CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen adayların tanıtım toplantısında, 270 civarındaki aday adayından 26'sının belirlendiğini, aday olamayanların da kırgın olmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi. Adaylardan günde 6 saatten fazla uyumaması, 30 ilçenin hepsini dolaşması, girmedikleri pazar yerinin kalmaması için söz alacağını ifade eden Bayır, ''İktidara susamış ak saçlıların yüzlerini 58 gün sonra iktidara gelerek güldüreceğiz'' dedi. Etkinlikte, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Balbay'ın maskesi dağıtıldı. Mustafa Balbay'ın ismi okunduğu sırada partililer yüzlerine Balbay'ın maskesini taktı. Tutuklu bulunan Balbay'ın yerine kardeşi Suat Balbay partilileri selamladı.  TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun da yer aldığı aday tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel babası vefat ettiği için katılamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24