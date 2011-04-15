-BALBAY MASKELİ ADAY TANITIMI İZMİR (A.A) - 15.04.2011 - CHP, İzmir İl Başkanlığı, İzmir 24. dönem milletvekili adaylarını basına tanıttı. CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen adayların tanıtım toplantısında, 270 civarındaki aday adayından 26'sının belirlendiğini, aday olamayanların da kırgın olmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi. Adaylardan günde 6 saatten fazla uyumaması, 30 ilçenin hepsini dolaşması, girmedikleri pazar yerinin kalmaması için söz alacağını ifade eden Bayır, ''İktidara susamış ak saçlıların yüzlerini 58 gün sonra iktidara gelerek güldüreceğiz'' dedi. Etkinlikte, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Balbay'ın maskesi dağıtıldı. Mustafa Balbay'ın ismi okunduğu sırada partililer yüzlerine Balbay'ın maskesini taktı. Tutuklu bulunan Balbay'ın yerine kardeşi Suat Balbay partilileri selamladı. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun da yer aldığı aday tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel babası vefat ettiği için katılamadı.