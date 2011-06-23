Balbay, Haberal ve Alan'ın tahliye talepleri bugün karara bağlanacak

T24

Savcılardan KCK’lılar için de ret

Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan’ın avukatlarının yaptığı tahliye talebine ilişkin görüşünü açıklayan İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Savaş Kırbaş, talebin reddedilmesini istedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ergenekon davasına bakan savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da Haberal ve Balbay’ın tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirmişti. Balbay ve Haberal’ın tahliye taleplerini değerlendiren Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını dün açıklaması bekleniyordu. Ancak Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, tahliye talebine ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini söyledi. Şengün, kararın açıklanması için YSK’nın seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklamasını beklediklerine dair iddianın doğru olmadığını ifade etti.KCK davasından Diyarbakır ve Mardin’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan ve BDP’nin desteğiyle milletvekili seçilen Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım hakkında da savcılar, tahliyelerin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.