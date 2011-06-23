T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balbay, Haberal ve Alan'ın tahliye talepleri bugün karara bağlanacak

Milletvekili seçilen ikinci Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Gazeteci Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal...

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Milletvekili seçilen ikinci Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Gazeteci Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan’ın tahliye taleplerinin bugün karara bağlanması bekleniyor.



Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan’ın avukatlarının yaptığı tahliye talebine ilişkin görüşünü açıklayan İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Savaş Kırbaş, talebin reddedilmesini istedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ergenekon davasına bakan savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da Haberal ve Balbay’ın tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirmişti. Balbay ve Haberal’ın tahliye taleplerini değerlendiren Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını dün açıklaması bekleniyordu. Ancak Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, tahliye talebine ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini söyledi. Şengün, kararın açıklanması için YSK’nın seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklamasını beklediklerine dair iddianın doğru olmadığını ifade etti.


Savcılardan KCK’lılar için de ret

KCK davasından Diyarbakır ve Mardin’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan ve BDP’nin desteğiyle milletvekili seçilen Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım hakkında da savcılar, tahliyelerin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24