T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında 1 yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkarak savunmasını yapmaya başladı. Darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan Balbay, savunması sırasında darbe ile ilgili herhangi bir durumdan haberdar olmadığını ifade ederek darbe girişiminde bulunduğu belirtilen isimlere atfen, "Ben buradayım, Örnek nerede?" sorusunu mahkeme heyetine yöneltti.



Hasan Cemal yazısında, Balbay'ın mahkeme heyetine sorduğu "Örnek Paşa nerede?" sorusunu bir kez daha sorarak, bu sorununu haklı ve meşru bir soru olduğunu ifade ediyor ve soruyor: "Onlardan da hesap sorulmayacak mı? Yoksa bir çizgi mi çekildi devletin doruklarında, o komutanlara dokunulmayacağına dair?.."



Milliyet gazetesi yazarlarından Hasan Cemal'in "Balbay burada, Örnek Paşa nerede?.." (26 Kasım 2009) başlıklı yazısı şöyle:



Balbay burada, Örnek Paşa nerede?..



Galatasaray, Ali Sami Yen’de herhangi bir takıma gol atınca tribünler coşar, slogan üstüne slogan atılır:

Caney caney caney,

delikanlı Fener,

nerdesin haney!

Cumhuriyet’in dünkü manşetini görünce anımsadım bunu. Ergenekon davasında çapraz sorgusu yapılan meslektaşım Mustafa Balbay’ın sözü gazetenin tepesine taşınmıştı:



“Ben buradayım,

Örnek nerede?..”

Bence de öyle. Balbay’ın sorusu haklı bir soru. Evet, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek nerede?..

Yalnız Örnek Paşa değil bazı komutan arkadaşları da, örneğin eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman nerede? Ya da eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına nerede?

Sadece Şener Eruygur Paşa’nın, sadece Hurşit Tolon Paşa’nın yargı karşısına çıkarılmış olması herhalde bazı vicdanları rahatsız ediyor.

Mustafa Balbay çapraz sorgusunda, darbe çalışmalarından haberdar olmadığını, darbe çalışmaları içinde kesinlikle bulunmadığını söylüyor.

Bunun üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Şengün, savcılara soruyor:

“Bildiğim kadarıyla söylediğiniz darbe planlarıyla ilgili tahkikat bile yok, var mı?”

Savcı Pekgüzel yanıtlıyor:

“Davanın özünü Ayışığı, Yakamoz ve Sarıkız darbe girişimleri oluşturuyor. Burada darbe girişimlerini yargılıyoruz. İkinci Ergenekon davasının özü bu. Ankara’da askeri tahkikat devam ediyor. Buradaki sanıklar darbe girişimiyle ilgili olarak burada...”

Bu arada Savcı Nihat Taşkın, Özden Örnek günlüklerinden bazı bölümleri de okuyarak bir soru yöneltince Balbay’ın tepkisi demin de belirttiğim gibi şöyle oluyor.

“Ben buradayım, Örnek nerede?”

Haklı ve meşru bir soru.

Çünkü eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Örnek Paşa’nın günlüklerinde darbe tertipleri ayrıntılı biçimde yer alır. Tayyip Erdoğan hükümetini devirmeyi öngören ve 2003-2004 dönemini kapsayan bu darbe tertipleri Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz gibi isimler taşır.

Başrolde daha çok eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur’un yer aldığı darbe tertipleri, hatırlanacağı gibi, devrin Genelkurmay Başkanı Özkök Paşa tarafından da yalanlanmamıştır.

O zaman Balbay haklı, “Ben buradayım, Örnek Paşa nerede?” diye sorarken...

Evet nerede?..

Nerede o komutanlar?..

Onlardan da hesap sorulmayacak mı? Yoksa bir çizgi mi çekildi devletin doruklarında, o komutanlara dokunulmayacağına dair?..

Yasalar mı el vermiyor?

Eğer vermiyorsa, hükümet yasaları değiştirmek için bunca zamandır ne bekliyor?

Ya TBMM?..

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna dair o büyük slogan TBMM’nin çatısı altında, kürsünün üzerinde yazmıyor mu?

Sayın milletvekilleri;

Egemenlik eğer gerçekten millete aitse, siz de milletin oyuyla o çatının görev yapıyorsanız, bu durumda darbe tertiplerini soruşturmayacak mısınız?..

Darbecilerden, cuntacılardan hesap sorulmasını engelleyen anayasa ve yasaları değiştirmeyecek misiniz?..

Bu açıdan örneğin bir Yunanlı parlamenterden, bir Arjantin’li parlamenterden ne eksiğiniz var ki?..

Darbe tertipleriyle, darbecilerle, cuntacılarla ilgilenmeyecekseniz, TBMM kürsüsünün üstünde asılı, “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” sözünün ne anlamı olabilir ki?

Hiç bir anlamı olamaz.

İndirin onu olsun bitsin.

Türkiye’de darbeler, muhtıralar, askeri müdahaleler hep cezasız kaldı. Darbe tertiplerinden, cuntacılar hesap sorulmadı.

Türkiye, işte bunun içindir ki, demokrasi yolunda bir türlü doğru dürüst ilerleyemedi, hukukun üstünlüğü dersinden sürekli kırık not aldı.

Mustafa Balbay soruyor:

“Ben buradayım, Örnek nerede?”

Haksız mı?..

Sayın milletvekilleri, hep bir ağızdan slogan atmaya başlayın:

Caney caney caney,

delikanlı Örnek Paşa,

nerdesin haney!

