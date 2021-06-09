Balayı çiftlerine en ayrıcalıklı hizmet Kıbrıs otellerinde

Balayı iki insanın en mutlu gününde birlikte geçirdikleri en güzel tatillerdendir. Çiftlerin evlendikten sonra en güzel günlerini yaşadığı bu günde genellikle en iyi otel seçilmesi gerekir. Özellikle çiftler bu özel günde kendilerine özel konsepti olan otelleri seçerler. Yurtiçinde veya yurtdışında çiftlere otel bu hizmetleri sağlayan birçok otel vardır. Bu oteller çiftlerin giriş gününden otelden ayrılana kadar onları özel hissettirir.

Konsept olarak çiftlere özel ve uygun odalar verilir. Genellikle ülkemizde yer alan otellerde çiftler için Giriş gününde odaya meyve sepeti ve köpüklü şarap ikramı vardır. Bazı otellerde odada bornoz ve terlik çiftlere özel olarak sunulur. Otellerde ücretli olan SPA merkezinde alınacak masaj hizmetleri için indirim olanakları sunulur.

Balayı Otelleri Özellikleri Nelerdir?

Tüm bölge otellerinde ücretli A la Carte restoranların birinde ücretsiz bir akşam yemeği çiftlere özel ücretsiz sunulur. Ülkemizde balayı otelleri bünyesinde çiftler için birçok jestler vardır. Balayı çiftlerine özel VIP karşılama özellikle büyük otellerde önemlidir. Balayı çiftlerine özel, girişte odaya köpüklü şarap ve çikolata servisi mutlaka yapılır. Misafirin istediği bir sabah odaya kahvaltı servisi de otellerin balayı konseptleri de yer alıyor.

Bazı bölge otellerinde A la Carte restoranalar ücretlidir. Bu oteller balayı çiftleri için herhangi bir akşam özel A la Carte ücretsiz olarak jest olması için sunarlar. Balayı çiftleri genellikle otellerden direkt ya da acente yolu ile rezervasyon yaparlar. Oteller her iki durumda da müsaitliği doğrultusunda bir üst kategori odaya upgrade balayı çiftleri için yaparlar.

Balayı Çiftlerine Özel Kıbrıs Otelleri

Kıbrıs otelleri balayı çiftleri için en çok tercih edilen otellerdir. Özellikle ülkemize yakın konumu ile dikkat çeker. Kültürel olarak da ülkemiz gibi olması çiftlerin daha rahat olmasını sağlar. Aynı ülkemizde oteller gibi Kıbrıs bölgesinde balayı çiftlerine özel jestler sağlar. Hareketli yaşantısı ve renkli görüntüsü ile Kıbrıs her daim otelleri ile hizmet verir.

Bazı Kıbrıs otellerinde balayı çiftlerine özel olarak tasarlanmış konseptler bulunur. Bu konseptler; oda süslemesi, özel banyo malzemeleri şeklinde odalara ait fırsatlardır. Balayı çiftleri için otele giriş gününün ertesinde odaya kahvaltı servisi mutlaka sunulur. Bazı Kıbrıs otellerinde balayı çiftlerine odaya meyve tabağı, şarap ikramı ve odaya yaş pasta ikramı vardır.

Otellerin ücretli SPA merkezlerinde çiftler için özel indirimler vardır. Özellikle oda süslemesi Kıbrıs otellerinin vazgeçilmezidir. Kıbrıs otellerinde ayrıca standart balayı paketleri bulunur. Balayı çiftleri için giriş günü odada taze çiçekler mutlaka bulundurulur. Konaklama boyunca bir defa çiftler için odada kahvaltı verilir. Kıbrıs otellerinde çiftler için odaya çerez ve tatlı tabağı gönderimi yapılır. Turn down yani özel oda temizlik ve bakım hizmeti mutlaka balayı çiftlerine özel uygulanır. Özel yemek hizmeti olarak da A la Carte restoranda akşam yemeği bir kez çiftlere özel rezervasyonlu sunulur.



Yılbaşı Kıbrıs Otelleri ve Eğlenceleri

Kıbrıs, aynı zamanda yılbaşı olarak en çok tercih edilen yılbaşı otelleri ve etkinliklerine sahiptir. Özellikle yılbaşında yapılan programlar ve konserlerle ülkemizden birçok kişi Kıbrıs otellerini tercih eder. Kıbrıs otelleri yılbaşı kutlamaları için akla gelen ilk otellerdendir. Otellerin hazırladığı yılbaşı otel paketler vardır. Bunlar; özel yemek menüsü, limitsiz yerli veya yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ve daha birçok lezzetle konuklarına eğlenceli bir gece yaşatır. Bazı Kıbrıs otelleri 31 Aralık gecesi otel konukları için gala geceleri düzenler. Kıbrıs otellerinde bu gecelere katılım ücretsiz şekilde olabilir. Balayı çiftleri de bu olanaklardan yararlanır. Kıbrıs otellerinde ülkemizden birçok sanatçı sahne alarak müzik ziyafeti sunarlar.