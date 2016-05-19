Balat'ta ahşap bir binada yangın; alevler etraftaki binalara sıçradı

İstanbul Fatih’in Balat semtinde ahşap bir binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 4 binaya sıçradı. 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 bina ve 1 otomobil kül oldu, 3 binada hasar oluştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; yangın, Balat Vodina Caddesi'nde bulunan 3 katlı ahşap bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlerin kapladığı binada yaşayanlar, evlerini boşalttı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Fatih, Bayrampaşa, Şişli, Beyoğlu ve Balat itfaiye grupları sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye çalışmalarının sürdüğü sırada, binadan yanarak kopan parçalar caddede park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. Zaman zaman patlamalarla süren yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.