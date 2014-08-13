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Spor

Balanta Galatasaray'a imzayı atıyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Balanta için kulübü River Plate'e resmi teklifini yaptı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı

13 Ağustos 2014 15:10

Galatasaray, Kolombiyalı stoper Eder Balanta için teklifini River Plate'e iletti. Roma'nın da aradan çekilmesiyle transferin hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor

Galatasaray yönetimi, uzun zamandır takip ettiği ve transfer görüşmelerinde bulunduğu Eder Balanta'nın transferini Roma kulübünün de aradan çekilmesiyle bitirmek üzere. 

Sabah'ta yer alan habere göre Günlerdir Kolombiyalı genç yıldızın transferini gerçekleştirebilmek için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Balanta için kulübü River Plate'e resmi teklifini yaptı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.


Başkan müjdeyi verdi


Yönetim teknik direktör Prandelli'nin ısrarla istediği 21 yaşındaki Balanta için kulübüne 6 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek. Dün Florya'da yapılan yönetim toplantısı sonrası başkan Ünal Aysal, bu transfer hakkında Prandelli'ye bilgi verdi. İtalyan teknik adamın bu gelişmeden çok memnun olduğu öğrenildi.


2.5 milyon euro alacak


Galatasaray'ın bu transferi en geç hafta sonuna kadar resmi olarak açıklaması bekleniyor. 21 yaşındaki defans oyuncusunun alacağı paranın ise yıllık 2.5 milyon Euro + maç başı 20 bin Euro olacağı belirtiliyor.

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