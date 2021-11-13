Bal üretimi düştü, fiyatlar arttı

Küresel ısınmaların nedeniyle artan hava sıcaklıkları ve su kaynaklarının azalması bal üretimini etkiledi. İstenilen seviyede bal üretimi olmayınca fiyatlar arttı. Halk kaliteli bal bulmakta zorlanırken, artan fiyatlardan da şikâyetçi.

Rekolte azalışına paralel olarak fiyatların da arttığını kaydeden bal üreticisi Kerem Kirazcı, “Su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle arı su bulmakta ve çiçek bulmakta zorlanıyor. Çok uzun yol kat etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla arı istenilen düzeyde üretim yapamıyor. Buna bağlı olarak da rekoltede azalma yaşanıyor” dedi.

Tüketiciler ise rekoltenin düşmesi nedeniyle kaliteli bal bulmakta zorlanıyor.

Balın kilosu 110 lirayı aştı

Bal fiyatları kalitesine göre 70 TL’den başlayıp 110 TL’yi aşabiliyor.

Manisa Alaşehirli bal üreticisi Kerem Kirazcı, arılarından topladığı doğal balları Alaşehir semt pazarında satışa sunduğunu söyleyerek, “Normal petek ballarının kilosu 70- 80 TL, kara kovan balları ise 110 TL’ye kadar alıcı buluyor” dedi. (İHA)