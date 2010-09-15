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Dünya

''BAL'' İSVEÇ'TE GÖSTERİME GİRİYOR (FOTOĞRAFLI) STOCKHOLM (A.A)

15 Eylül 2010 00:40

-''BAL'' İSVEÇ'TE GÖSTERİME GİRİYOR (FOTOĞRAFLI) STOCKHOLM (A.A) - 14.09.2010 - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun, Berlin Film Festivali'nde ''Altın Ayı'' ödülünü alan ''Bal'' filmi İsveç'te 10 sinemada birden gösterime giriyor.  Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, ''Bal'' filminin gösterime girecek olması dolayısıyla İsveç'e gelen yönetmen Semih Kaplanoğlu onuruna bu akşam resepsiyon verdi.  Resepsiyona, büyükelçilik görevlileri ile İsveç'te yaşayan Türkler ve İsveçli davetliler katıldı.  Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Semih Kaplanoğlu, filminin gösterime girecek olması nedeniyle İsveç'te bulunduğunu belirterek, daha sonra Norveç'e geçeceğini, ''Bal'' filminin gelecek günlerde de Norveç'te vizyona gireceğini söyledi. Filmin 1 Ekimden itibaren İsveç'te değişik kentlerdeki 10 sinemada gösterileceğini bildiren Kaplanoğlu, Berlin Film Festivali'nden sonra ''Bal'' filminin dünyanın 38 ülkesine satıldığını ve gösterilmeye başlandığını anlattı. Kaplanoğlu, ''Bal filmi, Japonya, Brezilya, Suriye, İran, ABD'nin de aralarında olduğu birçok ülkede de vizyona girecek'' dedi. Festivallerde alınan ödüllerin filmlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten  Kaplanoğlu, ''Uluslararası alanda son 10 senedir zaten bizim sinemamız çok önemli adımlar atıyor. Berlin'den gelen ödül de filme katkı sağladı. Şimdi daha çok ülkede tanınıyor, daha çok ülkede merak ediliyor ve izleniyor'' diye konuştu. Türkiye'de de kendi filmi açısından durumun fena olmadığını ifade eden Kaplanoğlu, ''Türkiye'de seyircinin kendine özgü bir yapısı var. Ticari filmler çok satış yapıyor ama bizim filmlerimiz de gösterimde olsun, DVD'si olsun, seyirci sayısı biraz daha fazla olsa sevineceğiz ama çok da kötü değil'' dedi.  Semih Kaplanoğlu ve diğer davetliler, büyükelçilikteki resepsiyonun ardından filmin gösterileceği salona giderek, ''Bal''ı izledi. 

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