-BAL FİYATLARI ALTINLA YARIŞIYOR RİZE (A.A) - 25.07.2011 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm bölgesi Ayder Yaylası'nda üretilen Ayder Balı, kilosu 200 liradan satışa sunuldu. Ayder 58 Nolu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sıtkı Subay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayder Yaylası'nda kooperatiflerine bağlı 26 üreticiden yaklaşık 308 kovanda bal üretimi yaptıklarını belirtti. Kooperatif görevlileri tarafından mühürlenen kovanların sağımının yine kooperatif görevlileri nezaretinde yapıldığını anlatan Subay, mühürü bulunmayan hiçbir petekten bal almadıklarını kaydetti. Bu yıl bal rekoltesinin düşük, fakat kalitenin yüksek olduğunu vurgulayan Subay, ''Bu ay hava şartlarının iyi gitmesi sonucu ilk bal sağımını gerçekleştirdik. Ürettiğimiz balı yayladaki satış noktamızda satışa sunduk. Ayder Balı'ndan bu yıl 1500 kilogram civarında rekolte bekliyoruz'' dedi. Subay, Ayder Balı'nın Türkiye'nin en iyi ballarından olduğunu savunarak, ''Çünkü böyle bir doğa, bitki örtüsü ve çiçek hiçbir yerde yok. Balın kilosunu bu yıl 200 liradan satışa sunduk'' diye konuştu. Subay, ayrıca bu yıl ilk defa Ayder Yaylası ile Çamlıhemşin ilçe merkezi arasında kalan bölgede kooperatife bağlı üyeler tarafından kestane balı üretim yapıldığını, bu balın kilosunu da Ayder'deki satış noktasında 150 liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.