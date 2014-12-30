'Bal, çocuklarda kemik, zeka ve beden gelişimi sağlıyor'

Fer Bal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Fer Solmaz, son yıllarda balla güçlendirilen bağışıklık sistemine, yaşam kalitesini yükselten terapilere ve bala olan yoğun ilgiye dikkat çekti. Balın bağışıklı sistemini güçlendirdiğini, enfeksiyon ve mikroplara karşı vücut direncini artırdığını beliren Solmaz, “Çocuklarda kemik, zeka ve beden gelişimini sağlar. Beden direncini artırır. Enfeksiyonlar ve mikroplara karşı vücudu koruyarak çocukların gelişmesini sağlıklı kılar” açıklamalarında bulundu.

Solmaz, balda en önemli noktanın hijyen olduğuna dikkat çekerek, “Modern entegre bal ürünleri işleme tesislerimizde hijyenik koşullar en ince ayrıntısına kadar sağlanıyor. Üretim ise tamamen dünya standartlarında yapılıyor’’ dedi. Baldan özel bir kür hazırlandığını belirten Solmaz, “Bin bir zahmetle üretilen kestane, narenciye, akasya, çam, yayla, kekik ve ıhlamur balları, arı sütü, polen ve birçok arı ürününü bir araya getiriyorum” dedi. Solmaz, son zamanlarda bu özel kür için futbolcuların, siyasetçilerin, sanatçıların, dizi oyuncularının kapısını çaldığını belirtti.

Solmaz bal ve arı ürünlerinin tedavideki rolünün her geçen gün artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Türkiye pek çok ballı bitkisi ve flora zengini olan bir ülke. Fer Bal olarak insanımız için dağ taş demeden yayla ve çiçek florası bol olan bölgeleri gezerek üretim yapıyoruz” dedi.

Solmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Bal kıymetli bir besin maddesi ve aynı zamanda asırlardan beri insanlığın birçok derdine çare olmuş değerli bir koruyucudur. İbn-i Sina, Galen ve Hipokrat’ ın birçok eserlerinde bala ait çok değerli bilgilerin bulunduğunu biliyoruzO yıllarda geleneksel olarak kullanılan arı ürünlerinin faydalı sonuçlar verdiğini de biliyoruz’’