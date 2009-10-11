Bakü'nün yorumu: Çıkarlarımıza aykırı

Bakü, "Ermenistan güçlerinin işgal altındaki Azeri topraklarından çıkarılmadan Türkiye'nin, Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmesinin Azerbaycan'ın çıkarlarına aykırı olduğunu" bildirdi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, her devletin başka bir devletle ilişkisini belirlemesinin o devletin kendi egemenlik hakkı olduğu ifade edilerek, "Ancak, Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çıkarılmadan, Türkiye'nin, Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmesi Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına aykırıdır ve Azerbaycan ile Türkiye arasında tarihi köklere dayanan kardeşlik ilişkilerinin ruhuna gölge düşürür" görüşüne yer verildi.



Azerbaycan'ın bölgedeki bütün sınırların ve iletişim hatlarının açık olmasından yana olduğu belirtilen açıklamada, "ancak şu andaki durumda Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasının bölgesel barış ve güvenlik yapısını şüphe altına koyduğu" savunuldu.



Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan "diplomatik ilişkilerin kurulması" ve "ilişkilerin geliştirilmesi" konulu protokoller nedeniyle yapılan açıklamada, Azerbaycan tarafının tutumunun değişmediği kaydedildi.



Ermenistan'ın, Azerbaycan'a saldırısı ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle Türkiye'nin 1993 yılında bu ülkeyle sınırlarını kapattığı hatırlatılan açıklamada, Ermenistan'ın saldırganlığı sonucunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiği ve 1 milyona yakın Azerbaycan vatandaşının kendi topraklarında mülteci konumuna düştüğünü, ayrıca işgal altındaki bölgelerde Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasının yok edildiği belirtildi.



Geçen süre içerisinde BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ve diğer uluslar arası kuruluşlar tarafından Ermenistan'ın saldırgan politikasının kınandığı, Ermenistan güçlerinin işgal ettikleri bölgelerden çıkarılmasının ve Azeri mültecilerin kendi topraklarına dönmesi talep edilen çok sayıda karar ve bildirinin kabul edildiği, ancak Ermenistan'ın saldırganlığına ve işgaline son verilmesi konusunda bir ilerleme sağlanamadığı da açıklamada ifade edildi.



Konuya ilişkin (Yukarı Karabağ ve Türk-Ermeni ilişkileri) Türkiye'nin üst düzey yöneticileri ve özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2009 tarihinde Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nde dile getirdiği düşüncelerin, Azerbaycan tarafından esas kabul edildiği vurgulandı.