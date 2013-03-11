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Dünya

Bakü'de 'ordudaki ölümlere hayır' eylemine sert müdahale

Bakü'de kışladaki ölümlere dikkat çekmek istyen eylemcilere polisin müdahalesi sert oldu. Onlarca kişi gözaltına alındı

11 Mart 2013 10:00

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yüzlerce eylemci, ordudaki şüpheli ölümleri protesto etti. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sert oldu.

Bakü'deki öfkenin sebebi son zamanlarda kışlalardaki şüpheli ölümler.

Protestocular, "Askerimiz ölmesin", "Ordumuz morg olmasın" sloganlarıyla ölümlere tepkisini gösterdi. Bazıları hayatını kaybeden askerlerin resimlerini taşıdı.

Cnn Türk'te yer alan habere göre, protestoya polis müdahalesi gecikmedi. Güvenlik güçleri kalabalığa plastik mermi ve tazyikli su sıkınca tansiyon yükseldi. Onlarca gösterici gözaltına alındı.

Azerbaycan'da 7 Ocak'ta Ceyhun Gubadov ve 6 Mart'ta Elman Aliyev adlı erlerin ölümlerinden beri protestolar devam ediyor. Polis eylemleri genellikle sert bir şekilde bastırıyor.

2003'te iktidara gelen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, insan hakları örgütlerince seçimlere fesat karıştırmak ve muhalefeti ezmekle suçlanıyor.

 

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