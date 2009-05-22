Bakü Üniversitesi, Türk camisinden şikâyetçi

Azerbaycan'da, Bakü Devlet Üniversitesi Kampüsünde kapatılmak istenen ancak Türkiye Büyükelçiliği''nin girişimi sonucunda ibadete açık kalan Türk Camisi ile ilgili olarak üniversite rektöründen bir açıklama geldi.



BDÜ Rektörü Abel Muharremov, üniversite arazisindeki cami ile ilgili durumun dayanılmaz hale geldiğini söyledi.



Muharremov, Azeri APA Ajansı'na yaptığı açıklamada, bugün Cuma namazı sırasında, camideki durumla ilgili olarak video çekimi yaptıklarını belirterek, ``Gerçekten de durum dayanılmaz haldedir. Bakü Devlet Üniversitesi arazisindeki cami, 18 yıl önce inşa edildi. Bu cami, Azerbaycan Halk Cephesi iktidarında açıldı. O zamanlar gerekli prosedür düzgün olarak yerine getirilmedi'' dedi.



Rektör Muharremov, son zamanlarda üniversite arazisindeki camiye yoğun bir akın başladığını ve her Cuma günü camiye 7-8 bin insanın geldiğini belirterek şunları söyledi;



``Camiye gelenler arasında sık sık olaylar çıkıyor. Bunun hiçbir kontrolü yok. Orada 7-8 bin adamın namaz kılması için yer yoktur. Tahayyül edin ki; namaz vakti yer yetmiyor, insanlar öğrenci yatakhanelerindeki odalara,yeni inşa edilen ve halen kullanılmayan binalara giriyorlar.Namaz sırasında ses cihazları o kadar güçlü açılıyor ki; eğitime mani olunuyor. Diyebiliriz ki; onların sesi sınıftaki öğretmenin sesinden daha yüksek işitiliyor. Hepimiz Allah'ı tanıyoruz. Ancak herşeyin bir ölçüsü var.''



Abel Muharremov, terör eylemi yapmak isteyenlerin böyle karışık yerleri kullanması gerçeğini son yaşanan olaylarda gördüklerini belirterek şöyle devam etti;



``Bizim amacımız cami kapatmak değil. Orada 150-200 insandan fazlasının ibadet etmesi için ortam yoktur. Tek kelimeyle nizam ve intizama ihtiyaç var. Caminin faaliyetini düzenleyen hiçbir kurum yok. Bu cami, hiçbir kuruma t^abi değil. Ben İlahiyat Fakültesini oradan kaldırdım. İlahiyat Fakültesi'nin bu cami ile hiçbir ilişkisi yok. O zamanlar Bakü Valisi olan Rauf Gülmemmedov'un izniyle inşa edilmiş. Bizim muhtelif kurumlara başvurmaktaki maksadımız, caminin faaliyetinin de nizam intizam yaratılması içindir. Üniversitede eğitimin sesini bastıran caminin hukuki statüsü olmalıdır.''



Türkiye Diyanet İşleri Vakfı tarafından 1993 yılında yaptırılan ve Türkiye'nin Bakü'deki Din İşleri Müşavirliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İlahiyat Camisi'nin İmamı Türk vatandaşı İbrahim Memiş, 3 gün önce Bakü Baş Polis İdaresi'ne çağrılarak, Rektör Muharremov'un şikayetçi olduğu belirtilerek camide ibadete son verilmesi istenmişti. Daha sonra Türkiye Büyükelçiliği ile Azerbaycan Devlet din Komitesi arasında yapılan görüşmelerden sonra caminin kapatılması kararı şimdilik durdurulmuştu. (DHA)



