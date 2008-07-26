Baktığınızı görüyor musunuz?

Doğru beslenme, vücudumuzun dışa açılan penceresi olan gözlerin de sağlığı açısından önemli. Vitamini bol sebze ve meyveler ile süt ve süt ürünleri göz sağlığının sigortası



A vitamininin göze iyi geldiğini ve bu nedenle bol bol havuç önerildiğini hepimiz biliriz. Ancak göz sağlığı ve beslenme ilişkisi, yalnızca havuçla sınırlı değil. Yapılan bilimsel çalışmalar, göz kaslarının ve sinirlerinin kişilerin beslenme şeklinden direkt olarak etkilendiğini gösteriyor.



Kişinin gözünün karanlık ortama adaptasyonunda A vitamini eksikliğinin etkili olduğu bilimsel veriler arasında. Ayrıca peynir, süt ve süt ürünlerinde bulunan ‘riboflavin’ adlı maddenin eksikliğinde korneada damarlanma, göz nezlesi denilen konjüktivit, ışığa duyarlılık (fotofobi), gözlerde yanma ve kaşınma artışı gözleniyor. C vitamini ve niasin ise göz lenslerinin sağlığını ve bütünlüğünü koruyor.



Dünya Göz Hastanesi uzmanlarından Doç. Dr. Yusuf Durlu, yaşlılarda diyete antioksidan vitaminlerin (vitamin E, C ve beta karoten) ilave edilmesiyle, yaşlılığa bağlı katarakt riskinin azaldığını belirtiyor. Doç. Durlu, hangi göz kusurunda nasıl gördüğümüzü ve bu kusurların nasıl tedavi edildiğini anlattı.



Doğru beslenme, vücudumuzun dışa açılan penceresi olan gözlerin de sağlığı açısından önemli. Vitamini bol sebze ve meyveler ile süt ve süt ürünleri göz sağlığının sigortası



NORMAL

Sağlıklı bir gözde cisimlerden yansıyan ışınlar, gözün görme merkezinde odaklanır. Kişi gözlük ya da kontak lens ihtiyacı olmadan oldukça net ve kusursuz görüş elde eder.



MİYOP

Cisimlerden yansıyan ışınlar tam olarak görme merkezinde değil, daha önde odaklanıyorsa gözde miyopi denilen bir görme kusuru vardır ve kişi uzağı yakına göre daha bulanık görür. Gözlük ya da kontak lens kullanımıyla görüntü netleşebileceği gibi Eximer Lazer&Lasik yöntemiyle miyop ortadan kaldırılabilir.



ASTİGMAT

Gözün kornea dokusundaki şekil bozukluğu nedeniyle cisimlerden yansıyan ışınlar görme merkezinde değil, 2 farklı noktada odaklanıyorsa astigmat oluşur. Kişi hem yakın hem de uzağı net göremez. Gözlük veya kontakt lensin yanı sıra Eximer Lazer&Lasik yöntemiyle de net görüş sağlanır.



KATARAKT

Gözün içinde bulunan doğal lensin saydamlığını kaybederek opaklaşmasıyla oluşur. Kişi net göremez ve renklerde soluklaşma olur. Beslenme şekliyle ilişkilidir ve aşırı güneşe maruz kalan kişilerde daha fazla görülür. Fako, yani dikişsiz katarakt ameliyatı yöntemiyle tedavi edilir. Gözün hareketiyle birlikte hareket eden birtakım gölgeler görülüyorsa, bu çoğu zaman göz içi sıvısının bazı yerlerde yoğunlaşmasından dolayı olup zararsız olabileceği gibi nadiren retina dekoltmanı denilen bir durumun ilk belirtisi olabilir. Kolaylıkla tedavi edilebilen bir görme bozukluğudur.





HİPERMETROP UÇUŞAN SİNEKLER

Gözün retina dokusunda ufak bir delinme ya da yırtılma meydana geldiğinde, kişi nesneleri çarpık görmeye başlar ve ışık çakmaları oluşur. Başlangıç safhasında fark edilip basit bir Argon lazer tedavisiyle kontrol altına alınır, gerekli görülürse cerrahi yönteme başvurulabilir.





RETİNA YIRTILMASI

Cisimlerden yansıyan ışınlar tam olarak görme merkezinde değil, daha arkada odaklanıyorsa gözde hipermetropi denilen bir görme kusuru vardır ve kişi yakını uzağa göre daha bulanık görür. Gözlük ya da kontakt lens kullanımıyla görüntü netleştirilebileceği gibi Eximer Lazer&Lasik yöntemiyle tedavi edilebilir.



(Kaynak: Diyet Dergisi)



