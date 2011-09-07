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Yaşam

Bakteriler, gazete kağıdını biyoyakıta dönüştürüyor ANKARA (A.A)

07 Eylül 2011 15:29

-Bakteriler, gazete kağıdını biyoyakıta dönüştürüyor ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Bilim adamları, clostridium grubundan bir bakterinin, gazete kağıdını biyoyakıta dönüştürebildiğini keşfetti. New Orleans'daki Tulane Üniversitesi bilim adamları, David Mullin başkanlığında yürüttükleri araştırmada, doğal TU-103 bakterisinin selülozu butanole çevirebildiğini gördü. Yapılan deneylerde, TU-103'ün 100 gram selülozden 12-23 gram arasında butanol ürettiği tespit edildi. Bu miktarı artırmanın yollarını araştıran bilim adamları, bakterinin sadece kağıttan değil, selüloz içeren her türlü maddeden biyoyakıt elde edebileceğini bildirdi. Dünyada en yaygın bulunan organik materyal olan bitkilerin içinde selüloz bulunduğunu hatırlatan bilim adamları, atık bitkilerden biyoyakıt elde edilebileceğini, özel olarak enerji bitkileri yetiştirmeye gerek kalmayacağını kaydetti. Biyoyakıt olarak genelde etanol kullanılıyor. Butanol ise araç motorlarında modifikasyon yapılmadan kullanılabildiği, daha yüksek enerji içerdiği ve mevcut boru hatlarıyla taşınabileceği için daha elverişli olarak değerlendiriliyor.

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