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Bilim / Teknoloji

Bakteriden biyoyakıt elde edildi!

Bir Amerikan firması E.coli denilen bakteriye genetik müdahale ile biyodizel üretmesini sağladı.

21 Kasım 2008 02:00

ABD'nin San Francisco kentinde yeni kurulan LS9 isimli şirket, E.coli denilen bakteriye genetik müdahale ile biyodizel üretmesini sağladı. LS9’un direktörü Greg Pal elde ettikleri yakıtın dizel gibi yandığına dikkat çekiyor.

Pilot tesiste şu anda haftada yüzlerce litre dizel üretilebiliyor. Tesiste genetiği ile oynanmış E.coli, büyük su fıçılarında şeker kamışı ile karıştırılıyor. Mikroplar şekeri metabolize ediyor ve sonucunda yağ asitleri salgılıyor. Bu yağ asitleri hidrokarbon yapısı petrol ile benzer özellikler taşıyor.

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