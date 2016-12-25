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Yaşam

Baklava'dan dünyanın en büyük mozaiğini yaptılar

Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında “Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiğini" oluşturuldu

25 Aralık 2016 00:55

Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında, 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekoru' 39,5 m2 ile kırıldı.​​

Proje, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi koordinatörlüğünde Ayıntap Baklava'nın kurucusu Levent Aktaş, UMOSAD Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Ressam Mustafa Bencan ile gerçekleştirildi. 2 Şubat 2016'da başlayan 10 aylık çalışma sonucunda, Ayıntap Baklava'nın 60 ustası 6.160 adet baklava dilimi hazırladı. 15 Mozaik Sanatçısı, Gaziantep Tenis Ve Yüzme Spor Kulübü'nden engelli öğrenciler, TED Koleji ve Deva Okulları'ndan 100 öğrenci 20-24 Aralık tarihleri arasında 39,5 m2'lik “Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiğini" meydana getirdiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Baklava baklava olalı böyle bir renge girmemiştir. Bu da Gaziantep'in farkı, tatlı yiyelim tatlı konuşalım" dedi.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu rekorun ilçemizde ve özellikle çocuklarımızca kırılmasından çok mutluyum" dedi.

Prof. Dr. Orhan Kural rekoru tescil ederken, “Gaziantep'in sembollerinden Çingene Kızı mozaiğinin baklava ile sanatsal bir şekilde özellikle engelli çocuklar ile beraber resmedilmesi Gaziantep'in ve ülkemizin tanıtılmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

“40 Kattaki Tarih" adıyla Gaziantep'in sembollerinden baklava ve Çingene Kızı Mozaiğini" bir araya getiren, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında gerçekleştirilen rekor denemesi, Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı), Aydın Türkgücü (Dünya Çocuk Rekorları)'nden oluşan Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.
39,5 m2'lik “Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiği" Aralık ayı boyunca Primemall AVM Zemin katında sergilenecek.

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