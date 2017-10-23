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Baklava kutularından uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak, aranan otomobilde baklava kutularına gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2017 15:01

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak, aranan otomobilde baklava kutularına gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol doğu gişelerinde, durumundan şüphelendikleri T.D. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobildeki 2 baklava kutusunda 1 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya ele koyan ekipler, sürücü T.D. ile yanındaki M.D.\'yi gözaltına aldı.

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