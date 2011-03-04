-''BAKLAVA HIRSIZI'' TAHLİYE EDİLDİ ADANA (A.A) - 04.03.2011 - Adana'da, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak amacıyla 40 kilo baklava çaldığı iddiasıyla 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık tahliye edildi. Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Sucuzade Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki Kenan Erdemir'in işlettiği tatlıcı dükkanına 13 Eylül 2009 tarihinde dondurma makinesinin havalandırmaya bakan bölümündeki demirleri yerinden çıkarak 650 lira değerindeki 40 kilo baklavayı çaldığı iddia edilen tutuklu sanık Zeki Çakmak (18) hazır bulundu. Sanık Zeki Çakmak, savunmasında, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle hırsızlık yaptığını söyledi. Çaldığı tatlıyı Bit Pazarı olarak bilinen yerde sattığını belirten sanık Zeki Çakmak, ''Tatlının tepsisini 15 liradan sattım. Aldığım parayla da okula kaydımı yaptırdım. Suçlamayı kabul ediyorum'' dedi. Mahkeme başkanı, sanık Zeki Çakmak'ın, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verip, işyeri sahibi Kenan Erdemir'in ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Sanık Zeki Çakmak hakkında, ''nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık ve mala zarar vermek'' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.