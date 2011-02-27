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Spor

BAKKAL'LA 6. DÖNEM ANKARA (A.A)

27 Şubat 2011 19:29

-BAKKAL'LA 6. DÖNEM ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Ankaragücü ile anlaşan teknik direktör Mesut Bakkal, kariyerinde 6. kez teknik direktörlük görevi yapacak. Teknik direktörlük hayatına 2005 yılında Gençlerbirliği'ni çalıştırarak başlayan Bakkal, daha sonra bir diğer kırmızı-siyahlı takım olan Gaziantepspor'da görev yaptı. 2008 yılında yeniden Gençlerbirliği'nin başına geçen Bakkal, daha sonra ise bir dönem altyapısında çalıştığı Denizlispor, Manisaspor ve Sivasspor'da da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.  -ANKARAGÜCÜ'NDE 2. DÖNEM- Ankaragücü teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal, daha önce de sarı-lacivertli takımda görev almıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcısı olarak Denizlispor'da çalışan Bakkal, 2000 sezonunda da Yanal'ın Ankaragücü'ne gelmesiyle birlikte başkent ekibinde antrenörlük yapmıştı. -YARDIMCILAR DA BELLİ OLDU- Sarı-lacivertli takımın başına gelen Mesut Bakkal'ın yardımcılıklarını yapacak isimler de belli oldu. Ankaragücü'nün eski kaptanlarından Hayati Soydaş, eski futbolculardan İsmet Taşdemir, Timur Atalay ve Veysel Aturgil'in Bakkal'ın yardımcılığını yapacağı açıklandı.

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