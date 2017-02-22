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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakkaldı, Orkide Yağları'nı kurdu; 'FETÖ' tutuklusu, cemaat ile tanıştıktan sonra büyüdüğünü söyledi

"Hidayet Karaca ile toplantı yaptıktan sonra Samanyolu TV'nin kuruluşuna destek verdim"

22 Şubat 2017 10:48

İzmir’de hazırlanan iş adamları iddianamesine göre, 'FETÖ’den tutuklu Orkide Yağları’nın kurucusu Ahmet Küçükbay, ifadesinde, memleketi Manisa Kırkağaç'ta bakkal olduğunu, askerlikten sonra İzmir'e taşındığını, 1979 yılında aile şirketi Orkide Yağları'nı kurduğunu, 1980'de ise Fethullah Gülen cemaati ile ilk temasını yaşadığını anlattı. Küçükbay tanıştıktan sonra "arım, inşaat, gayrimenkul, organizasyon, gıda, liman, sanayi şirketleri kurarak büyüdüğünü ifade etti.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinasyonunda, örgütlü suçlar üzerinde çalışan Savcı Zafer Dur tarafından hazırlanan 164 sayfalık iddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık olan işadamları Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve Metehan Kavuk'un, 'FETÖ'nün İzmir yapılanmasında sekiz kişilik "Babalar Grubu"ndaki faaliyetleri anlatıldı. Tutuklu işadamı Ahmet Küçükbay'ın iddianamede yer alan emniyet ve savcılık ifadesi dikkat çekti. Küçükbay ifadesinde, memleketi Manisa Kırkağaç'ta bakkal olduğunu, askerlikten sonra İzmir'e taşındığını, 1979 yılında aile şirketi Orkide Yağları'nı kurduğunu, 1980'de ise Fethullah Gülen Cemaati ile ilk temasını yaşadığını anlattı.

"Yamanlar Koleji'nde tanıştık"

Fethullah Gülen ile 1985 yılında Yamanlar Koleji'nin toplantı salonunda tanıştığını dile getiren Küçükbay, "Konuşmasının çoğu dini içerikli sözlerdi. Zaman zaman ağlayarak orada bulunanları etki altına almaya çalışıyordu" diye konuştu.

'FETÖ'ye katıldıktan sonra hızla zenginleşen Küçükbay ifadesinde tarım, inşaat, gayrimenkul, organizasyon, gıda, liman, sanayi şirketleri kurararak büyüdüğünü anlattı. Örgüt STK'ları olan Türkiye İşadamları Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Ege Batı Akdeniz Sanayici İşadamları Federasyonu (ESİDEF) kurucularından olduğu kaydedildi.

"Her yıl dört milyon dolar verdi"

İfadesinde, Samanyolu TV'nin ilk olarak İzmir'de kurulduğunu belirten Küçükbay, “1993'te işyerimde Hidayet Karaca ve Mahmut Akdoğan ile toplantı yaptıktan sonra kanalın kuruluşuna maddi destek verdim" dedi. 'Tanık'lardan AKP Bayraklı Belediye Meclisi Üyesi Adem Seçilmiş de, Ahmet Küçükbay'ın her yıl 4 milyon dolar, Rodi giyim firması sahipleri Fethin Kazancı ve Fatih Kazancı'nın her yıl 3 milyon dolar, Üniversal Kimya'nın sahibi Emir Ağbaş'ın 1.5 milyon dolar örgüte bağış yaptığını iddia etti.

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