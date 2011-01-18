-BAKKAL VE KAHVEHANELERE ''PAZAR'' İZNİ ANKARA (A.A)- 18.01.2011 - Lokanta, bakkal kahvehane, otel gibi işletmeler artık belediyelerden özel izin almaksızın pazar günleri de açılabilecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tütün satan yerler, bakkal, kahvehane, otel, lokanta gibi işletmelerin pazar günü açık olabilmek için belediyelere harç yatırıp, özel ruhsat almak zorunda olduğunu, bunun da serbest piyasa koşullarına uymadığını belirtti. Bu uygulamanın adaletsiz olduğunu başından bu yana savunduklarını anlatan Palandöken, hafta tatili ile ilgili kanunda bu işletmelerin pazar günü çalışabileceğinin belirtilmesine rağmen, belediyelerin bu işletmelerden harç aldığını kaydetti. Pazar günü açık olabilmek için ödenecek harç miktarlarının her belediyenin kendi meclis üyelerince komisyonda belirlendiğini ifade eden Palandöken, bunun da haksızlıklara yol açtığını dile getirdi. Palandöken. ''Uygulama öyle boyutlara ulaşmıştı ki harçlar, ticaret yapanın gelirinin üzerine çıkmıştı'' dedi. Uygulamanın iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve davanın lehlerine sonuçlandığını ifade eden Palandöken, Danıştay'ın da kararı onadığını belirterek, ''Artık söz konusu işletmelerin pazar günleri dükkanlarını açabilmek için belediyelere harç ödemeleri ve özel ruhsat almaları gerekmiyor'' diye konuştu. -AÇMA RUHSATINA GEREK YOK- Bu arada, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, yaptığı açıklamada, Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Ankara 1. İdare Mahkemesi'ne açtıkları davanın sonuçlandığını belirterek şunları söyledi: ''Lokantalar, pazar günü iş yerini açabilmek için belediyelere harç yatırıp özel ruhsat alıyordu. Yaptığımız hukuki girişimler sonucu Ankara 1. İdare Mahkemesi, pazar günleri lokantaların belediyelerden hafta sonu işyeri açma ruhsatı alıp harç ödemeden hizmet verebileceği yönünde lehimize karar verdi. Bu karar hepimizi çok sevindirdi'' dedi.