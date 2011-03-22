T24 LogoT24 Logo
Spor

BAKKAL: SAHADAKİ MÜCADELE KARDEŞÇE DEĞİLDİ BURSA (A.A)

22 Mart 2011 00:43

-BAKKAL: SAHADAKİ MÜCADELE KARDEŞÇE DEĞİLDİ BURSA (A.A) - 21.03.2011 - Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 0-0 biten Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Tribünlerde dostluk vardı ama sahadaki mücadele kardeşçe değildi'' dedi. Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi futbol sergileyip Bursapor'a oynama alanı bırakmadıklarını söyledi.  Bursaspor'un ataklarını geriden kurduğu oyunla geliştirdiğini bildiklerini dile getiren Bakkal, ilk yarıda bunu önlemeye yönelik taktiklerinin tuttuğunu kaydetti. İkinci yarıya Bursaspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle daha etkili başladığını anlatan Bakkal, bu bölümde biraz daha geri yaslandıklarını belirtti. Bakkal, maçın kendileri açısından keyifli geçtiğini vurgulayarak, ''Bursa zor bir deplasman. Başarılı bir hocaları, inanılmaz işler başaran takımları ve müthiş bir taraftar kitlesi var. Bursa'dan alınan 1 puan iyi diyorum. Tribünlerde dostluk vardı ama sahadaki mücadele kardeşçe değildi. İki takım oyuncularını da kutluyorum'' ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, ''Sizin açınızdan galibiyet kaçtı diyebilir miyiz?'' sorusuna Bakkal, ''Olabilir, biraz daha dikkatli olabilseydik galip gelebilirdik. Ancak Bursaspor'un da kaçırdığı pozisyonlar var'' yanıtını verdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24