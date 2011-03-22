-BAKKAL: SAHADAKİ MÜCADELE KARDEŞÇE DEĞİLDİ BURSA (A.A) - 21.03.2011 - Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 0-0 biten Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Tribünlerde dostluk vardı ama sahadaki mücadele kardeşçe değildi'' dedi. Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi futbol sergileyip Bursapor'a oynama alanı bırakmadıklarını söyledi. Bursaspor'un ataklarını geriden kurduğu oyunla geliştirdiğini bildiklerini dile getiren Bakkal, ilk yarıda bunu önlemeye yönelik taktiklerinin tuttuğunu kaydetti. İkinci yarıya Bursaspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle daha etkili başladığını anlatan Bakkal, bu bölümde biraz daha geri yaslandıklarını belirtti. Bakkal, maçın kendileri açısından keyifli geçtiğini vurgulayarak, ''Bursa zor bir deplasman. Başarılı bir hocaları, inanılmaz işler başaran takımları ve müthiş bir taraftar kitlesi var. Bursa'dan alınan 1 puan iyi diyorum. Tribünlerde dostluk vardı ama sahadaki mücadele kardeşçe değildi. İki takım oyuncularını da kutluyorum'' ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, ''Sizin açınızdan galibiyet kaçtı diyebilir miyiz?'' sorusuna Bakkal, ''Olabilir, biraz daha dikkatli olabilseydik galip gelebilirdik. Ancak Bursaspor'un da kaçırdığı pozisyonlar var'' yanıtını verdi.