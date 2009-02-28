Bakkal: Gol yemeden kazanmak güzel

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Konyaspor ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından sahalarında oynadıkları Gaziantepspor maçını da gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Gaziantepspor'un yetenekli oyunculardan kurulu olması nedeniyle maça temkinli başladıklarını ifade etti.



Rakibin açıklarını değerlendirmek istediklerini dile getiren Bakkal, "Düşündüğümüz de gerçekleşti. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı. Takımımızda kazanma hırsı çok yüksekti. Böyle olunca da galibiyet kaçınılmaz oldu. Konyaspor ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından, gol yemeden Gaziantepspor'u yendiğimiz için mutluyum" dedi.



Bakkal, oyunculardan Ozan, Veschley ve Roberts'in sakatlıklarıyla yaşadıkları sıkıntıyı, sistemli futbol oynayarak aşmayı bildiklerini, kim oynarsa oynasın takımın işleyişinin devam ettiğini söyledi.



Çok iyi ve karakterli oyuncularla çalıştığını dile getiren Bakkal, şöyle devam etti:



"Birbirimize söz verdik. 'Bu işi yapacağız, başka şıkkı yok' dedik ve buna şehir de katıldı. İnanılmaz bir destek var. Bu iyi sinerji, doğal olarak takıma yansıyor. Her şey bitmedi daha. Yenmeye devam edeceğiz. Bu yakaladığımız takım birlikteliği, oyun anlayışıyla daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

